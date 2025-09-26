  1. استانها
معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

نهمین ایثارگر استان اردبیل در سال جاری جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد

اردبیل - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: نهمین ایثارگر از استان اردبیل در سال جاری جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

اسماعیل فرزانه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زنده‌یاد فاطمه فطری، ۵۵ ساله، اهل و ساکن اردبیل بدنبال ایست قلبی در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بستری شده بود.
وی افزود: علیرغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی با رضایت خانواده وی، جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه افزود: این بانوی ایثارگر در زمان حیات، میل قلبی خود را مبنی بر اهدای عضو به خانواده اطلاع داده بود.
فرزانه خاطرنشان کرد: هدف از دریافت کارت اهدای عضو این است که خانواده فرد از تمایل او مطلع شوند و در لحظه‌ تصمیم‌گیری با آگاهی بیشتری رضایت دهند، به همین دلیل، به افراد توصیه می‌شود خانواده‌شان را از تمایل به اهدای عضو یا دریافت کارت آگاه کنند تا آن‌ها در صورت وقوع مرگ مغزی، راحت‌تر این موضوع را بپذیرند.
