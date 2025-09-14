اهدای عضو هشتمین ایثارگر از استان اردبیل در سال جاری

اسماعیل فرزانه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زندهیاد امیرمهدیادهم، ۱۵ ساله، اهل روستای یونجالی و ساکن اردبیل که بدنبال ضربه به سر در اثر تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی بستری شده بود.
وی گفت: علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امامخمینی (ره) تهران اعزام شد.
فرزانه ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه بیان کرد: اعضای قابل اهدا از یک فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریهها، کبد، روده کوچک، لوزالمعده و کلیهها بوده و علاوه بر این اعضا، برخی از بافتهای بدن قرنیه، تاندون، پوست، دریچه قلب نیز قابل پیوند میباشند.
