رشد زیرساخت های فرهنگی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند رو به رشد توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در استان اظهار کرد: هم‌اکنون هشت پروژه عمرانی فرهنگی با اعتبارات استانی و چهار مجتمع فرهنگی فعال در دست اجراست که دو مجتمع از محل اعتبارات ملی تأمین مالی می‌شوند.



وی افزود: تالار مرکزی گرگان از جمله پروژه‌های مهم استان است که با اختصاص ۴۲ میلیارد تومان اعتبار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مسیر تکمیل قرار دارد.

به گفته گلچین، مذاکرات خوبی با شهرداری و شورای شهر گرگان انجام شده تا این تالار پس از حل مسائل حقوقی، مجدداً در اختیار اداره کل ارشاد قرار گیرد و روند ساخت آن ادامه یابد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به وضعیت تالار فخرالدین اسعد گرگانی گفت: این تالار که حدود ۵۰ سال قدمت دارد و از بناهای تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده گرگان است، امسال ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و مرمت آن اختصاص یافته و بخشی از کف‌پوش‌ها و سازه‌های قدیمی آن نوسازی خواهد شد.



گلچین ادامه داد: مجتمع فرهنگی هنری بهارستان نیز با تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار در حال تکمیل است و تلاش می‌شود سالن اصلی آن تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد. همچنین نگارخانه بهارستان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد، به‌زودی آماده افتتاح خواهد شد.



وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی نیمه دوم سال اظهار کرد: جشنواره‌های تئاتر، فیلم فجر، سینما حقیقت، تجسمی فجر، موسیقی فجر، نمایشگاه مد و لباس و جشنواره «مد پایدار» از جمله برنامه‌هایی هستند که در گلستان برگزار می‌شوند.



گلچین از برگزاری جشنواره آوا و نواهای رضوی به‌عنوان یک رویداد ملی در گلستان خبر داد و گفت: این جشنواره با همکاری بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) در دهه کرامت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و هنرمندان برجسته کشوری در آن حضور خواهند یافت.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین از برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت، هفته کتاب، جشنواره فیروزه، جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی و آئین تجلیل از برگزیدگان فرهنگی و هنری استان در ماه‌های آینده خبر داد و تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی و هنری نقش مهمی در تاب‌آوری اجتماعی، شادی‌آفرینی و امیدبخشی جامعه دارند و اداره کل ارشاد گلستان با همکاری نهادهای فرهنگی در این مسیر گام برمی‌دارد.