انتشار فراخوان طراحی پوستر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر و انجمن موسیقی ایران با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با هدف مشارکت طراحان گرافیست سراسر کشور و افزایش کیفیت امور گرافیکی جشنواره موسیقی فجر از هنرمندان پیشرو طراحی گرافیک برای طراحی پوستر چهل‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر دعوت به عمل می‌آورد.

عناوین اصلی داخل پوسترمشتمل بر کلید واژه ها و عبارت های «چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر»، «۴۱st International Music Festival» و «تاریخ برگزاری جشنواره ۱ تا ۳۰ بهمن» است ؛ این در حالی است که نشان ها و عناوین پس از انتخاب نهایی و اعلام نتیجه از برگزار کننده به طراح پوستر منتخب اعلام می‌شود.

شرایط شرکت در بخش طراحی پوستر:

۱- ثبت نام برای همه هنرمندان و علاقمندان آزاد است.

۲- ثبت نام داوطلب فقط از طریق سایت www.civa.ir امکان پذیر است.

۳- هر داوطلب می‌تواند حداکثر سه اثر را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری کند.

۴- فایل ارسالی در قالب jpg باشد.

۵- حجم هر فایل ارسالی حداکثر ۱۰ مگابایت باشد .

۶- مسئولیت اصالت آثار ارسالی و صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه بر عهده هنرمند است.

جوایز بر اساس رأی هیئت داوران به شرح زیر اهدا خواهد شد:

۱- پوستر نفر اول به عنوان پوستر نهایی چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر انتخاب و لوح تقدیر و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به اثر برگزیده اهدا می‌شود.

۲- نفر دوم و سوم، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

علاقه‌مندان از شنبه ۲۲ شهریور تا شنبه ۱۲ مهر مهلت دارند تا پس از ثبت‌نام آثار خود در سایت اعلامی، بارگزاری کنند.

آثار دریافت شده در بازه زمانی ۱۴ و ۱۵ مهر داوری شده و روز یکشنبه ۲۰ مهر نتایج داوری اعلام می‌شود.