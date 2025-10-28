حجت‌الاسلام ابراهیم اختر دانش در گفتگو با مهر با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با بیان اینکه خطبه‌ها و خطابه‌های حضرت زینب (س) بلندترین فریاد تاریخ هستند، اظهار کرد: این خطبه‌ها بشریت را به سوی زیبایی‌ها، ارزش‌ها و فضیلت‌ها رهنمون کرده‌اند.

کارشناس مذهبی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری، سخنرانی‌های حضرت زینب (س) لفظ؛ مثل پولاد محکم و معنا؛ مثل آبِ روان تا اعماق جان‌ها می‌نشیند.

وی با اشاره به تأثیر تاریخی این خطبه‌ها، که موج بیداری اسلامی حاصل خطبه‌های کاخ امویان را برای همیشه لرزاند و واژگون ساخت، تصریح کرد: خطابه‌های زینب (س) تمامی نقشه‌های شوم یزیدیان را نقش بر آب کرد و همچون رعد و برق، روشنگر و کوبنده، بافته‌های سی‌وچند ساله بنی‌امیه را از بین برد.

حجت‌الاسلام اختر دانش با اشاره به ضرورت اقتدا به حضرت زینب (س) در مقابله با جبهه متحد کفر و شبکه‌های جنگ روانی اضافه کرد: امروز باید در رسوا نمودن جبهه باطل، زینب‌وار عمل کنیم. به تعبیر امام خامنه‌ای، اگر ما حقایق را روایت نکنیم، دشمن با حربه تحریف، آن را روایت معکوس خواهد کرد.

وی با بیان اینکه راز ماندگاری تأثیر خون شهیدان کربلا در «جهاد تبیین عقیله بنی‌هاشم» نهفته است، افزود: این الگو برای همه زمان‌ها و مکان‌ها کاربرد دارد و امروز نیز به آن نیازمندیم.

کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه جهاد تبیین در واقع نقطه‌زنی است، گفت: همان‌گونه که در دفاع مقدس با سلاح جنگیدیم، امروز باید با شمشیرِ بیان از حقیقت دفاع کنیم.

وی از نقش شناخت در میدان جهاد گفت و ادامه داد: حضرت زینب (س) نشان داد که جهاد منحصر در میدان نظامی نیست و ساحت شناخت از معرکه کارزار نظامی مهم‌تر است.

حجت‌الاسلام اختر دانش تصریح کرد: دشمن در جنگ شناختی با هدف قرار دادن قوه شناخت مردم و نخبگان، به مهندسی رفتارها از طریق مدیریت ادراک و استنباط می‌پردازد.

وی با تأکید بر اینکه شاخصه مهم جهاد تبیین، شجاعت توأم با بصیرت است، اضافه کرد: در غبار فتنه، حق و باطل به هم می‌آمیزند و تنها کسانی می‌توانند سالم بیرون آیند که چشم تیزبین برای درک حقیقت داشته باشند.

کارشناس مذهبی افزود: در تبیین، صرف بیان حق کفایت نمی‌کند و باید چهره دروغین باطل را نیز افشا کرد.

وی با اشاره به الزامات جهاد تبیین در سیره حضرت زینب (س) گفت: رعایت اولویت‌ها، اخلاق‌مداری، استقامت، شجاعت، فصاحت، بهره‌گیری از عاطفه، معارف بلند دینی، دوری از افراط و تفریط و مداومت در تکرار تا نهادینه شدن ارزش‌ها، از جمله ویژگی‌های این مسیر است.