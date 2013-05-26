  1. استانها
  2. بوشهر
۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

موسوی‌نیا عنوان کرد:

حضرت زينب (س) نماد برافراشتن پرچم حق است

حضرت زينب (س) نماد برافراشتن پرچم حق است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مديرکل تبليغات اسلامي استان بوشهر گفت: حضرت زينب(س) نماد برافراشتن پرچم حق است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سيدنورالله موسوي‌نيا صبح یکشنبه در نشست با فعالان مذهبی استان بوشهر با تسلیت به مناسبت وفات حضرت زینب(س) اظهار داشت: ايثار، فداكاري، وزانت عقل، بردباري، دانايي، سخنان سنجيده و منطقي در موقعيت‌هاي حساس از شاخصه‌هاي محوري حضرت زينب(س) است.

وی ادامه داد: اين ويژگي‌ها به همراه زهد، ورع، علم، عفاف و شهامت و عقيله طاهره، متخلق بودن به اخلاق الهي، حضرت زينب (س) را به عنوان نماد برافراشتن پرچم حق و مطرح کرده است.

مديرکل تبليغات اسلامي بوشهر در ادامه بیان داشت: از منظر حضرت زينب(س) هرگونه حركت و هدايت انسان‌ها بدون وجود امام‏ عليه السلام، سكون و هلاكت به شمار مي‌رود.

شناساندن ولايت و تبعيت محض از امامت رسالت اصلي حضرت زينب(س) بود

موسوی‌نیا افزود: ايشان رسالت ذاتي خود را دفاع و حمايت از مقام امامت و ولايت مي‌دانست و بعد از عاشورا به ارائه رهنمود و مبارزه با زرمداران و زورمحوران در قالب خطابه مى‏‌پرداخت.

وي با بیان اینکه حضرت زهرا(س) درس ولايت‏مدارى را از مادر فرا گرفته بود، تأکيد کرد: ايشان از يك سو در برای معرفى و شناساندن ولايت، از طريق کوشش در نفى اتهامات و يادآورى حقوق فراموش شده اهل بيت تلاش مي‌کرد و از سوى ديگر هم در دوران امامت امام حسين‏ عليه السلام و هم در دوران امام سجاد(ع) سر تا پا تسليم امامت بود.

وی با بيان اين که كلمات به کار گرفته شده در خطبه‌هاي ايشان بهترين دليل بر كمال فصاحت و بلاغت آن بانوى بزرگوار است، ادامه داد: از شخصيت حضرت زينب(س) به عنوان محور ادامه دهنده حادثه عاشورا و دارنده دانش هاي دو جهان نام برده مي شود.

حضرت زينب (س) قهرمان دليري و شجاعت است

مديرکل تبليغات اسلامي بوشهر اظهار داشت: حضرت زينب(س) در بهره مندي از سرچشمه معارف اسلامي و قرآني از دامان پرمهر و معنويت حضرت فاطمه(س) الگو گرفته است.

وي تصريح کرد: رسالت راستين حضرت زينب(س) هنگامي آغاز شد که پس از به شهادت رسيدن امام حسين(ع) و 72 تن از يارانش با ايراد سخنان آتشين به بيدارگري مردم کوفه و ستيز با ستمکاران و يزيديان پرداخت.

مديرکل تبليغات اسلامي بوشهر اضافه کرد: حضرت زينب(س) نمودار حق و جهاد در راه خدا و نگهدارنده ايمان و عقيده، قهرمان دليري و شجاعت، جلوه فصاحت و بلاغت، شعله ستيزه جوي باطل و آتش افشان حق در برابر نيروهاي ستمگر و كوبنده دژخيمان زورگو است.

کد مطلب 2063208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها