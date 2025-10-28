به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه کمیته حقوقی و قضائی ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت مشترک با کمیته مبارزه با مواد مخدر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد.

در این جلسه که به صورت تخصصی به مجازات‌های اصلاحی در لایحه قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته شد، از نظرات مقامات قضائی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران مخصوصاً حسین ذبحی؛ قاضی دیوان عالی کشور استفاده شد.

عثمان سالاری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی و حقوقی مجلس در این جلسه بر تصویب مجازات‌های بازدارنده برای پیشگیری از شیوع و بروز اعتیاد و جرایم مواد مخدر تأکید کرد.

علی جمادی؛ معاون قضائی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته نیز در این جلسه، طراحی مجازات‌ها را به صورت مدلی بازدارنده برای کاهش جرایم مواد مخدر در اصلاح قانون ضروری دانست.