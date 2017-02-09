آمادگی مجلس برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پورمختار درباره انتقادات وارده به عملکرد کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس مبنی بر اصلاح تنها بخش مربوط به مجازات اعدام قانون مبارزه با موادمخدر به جای اصلاح کل قانون، گفت: یک فوریت طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس تصویب و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال شده بنابراین رسیدگی به این طرح به عنوان مصوبه قانونی در دستور کمیسیون قرار گرفته است.

اصلاح مجازات اعدام راهی برای اصلاح سایر مواد قانون مبارزه با موادمخدر

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دو ماه پیش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده است، افزود: پرداختن به سایر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر از چند ماه گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، جلساتی هم با مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شده است که بر مبنای آن تاکید شد دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهادات خود در مورد اصلاح این قانون را به مجلس ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در کنار اصلاح مجازات اعدام می‌توان پیشنهادهای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را بررسی کرد، گفت: بررسی ماده مربوط به مجازات اعدام قانون مبارزه با موادمخدر پیش از اصلاح کل قانون اشکالی ایجاد نخواهد کرد بلکه راه برای اصلاح سایر مواد باز خواهد کرد.

تعیین تکلیف طرح اصلاح مجازات اعدام منوط به ارائه پیشنهاد دستگاه‌های ذی ربط نیست

پورمختار با بیان اینکه قریب به دو ماه پیش از دستگاه ها درخواست ارائه پیشنهاد کردیم، گفت: متاسفانه تاکنون پیشنهادی ارائه نشده است، البته بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به ارائه پیشنهادات دستگاه‌ها نیست، پیشنهادات برای استفاده در راستای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است که در صورت ارائه در مهلت قانونی بررسی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای رفع ایرادات مهم هست اما ضروری نیست زیرا دلایل اصلاح هنوز به دست ما نرسیده است، گفت: تا وقتی دلایل توجیهی اعلام نشود ملزم به رعایت قانون فعلی هستیم ضمن آنکه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را بررسی خواهیم کرد.

قوه فضاییه و ستادمبارزه با موادمخدر پیشنهادهای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را به مجلس ارائه دهند

پورمختار معتقد است: قوه قضاییه و ستاد مبارزه با موادمخدر موانع قانونی را بهتر می شناسند بنابراین باید برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش مصرف مطالعات کارشناسی کرده و نتایج را در قالب گزارش به مجلس ارائه دهند، مجلس استقبال می‌کند زیرا نگرانی‌ها درمورد تبعات استفاده و قاچاق موادمخدر بسیار است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر پیشنهادی به مجلس ارائه نشود مجلس خود به نوعی نسبت به اصلاح قانون اقدام می‌کند، در این صورت ممکن است برخی دغدغه های مسئولان اجرایی در اصلاح قانون لحاظ نشود بنابراین بهتر است پیشنهاد ای خود را هر چه سریعتر به مجلس ارائه دهند.

گفتنی است در این دیدار معاون هماهنگ کننده ناجا سردار ایوب سلیمانی، معاون طرح، برنامه و بودجه ناجا سردار قصری و معاون حقوقی و امور مجلس ناجا سردار اشراق حضور داشتند.