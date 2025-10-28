دستاورد بزرگ محیط زیست؛ گورخر ایرانی به پایداری اکولوژیکی رسید

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در آستانه روز محیط بان سفری امروز به شهرستان گرمسار در استان سمنان داشتیم تا علاوه بر حضور در مراسم روز محیط بان از تلاش‌های صورت گرفته محیط زیست در این استان نیز قدردانی کنیم، تاکید کرد: بزرگداشت مقام والای محیط‌بانان که جان فشانانه در راستای اعتلای تنوع زیستی سرزمین مان تلاش می‌کنند، قابل ستایش است.

وی با بیان اینکه قدردانی از زحمات محیط‌بانان از اهداف این سفر است، افزود: با توجه به تجربیات موفقی که احیای گور ایرانی در گرمسار و استان سمنان شاهد هستیم می‌توانیم امیدوار باشیم که این تجربه در قبال دیگر گونه‌های در معرض انقراض نیز اجرایی شود.

معاون رئیس جمهور احیای گور ایرانی را به عنوان یکی از دستاوردهای محیط زیست در استان سمنان یاد کرد و گفت: خوشبختانه تجربیات چندین ساله و تلاش‌ها امروز ثمره داده و نتایج بسیار خوبی از طرح احیا به دست آمده است.

انصاری با بیان اینکه افزایش جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر گرمسار از نتایج خوب این طرح است، تاکید کرد: این گونه خوشبختانه به پایداری اکولوژیکی رسیده و امیدوار هستیم که این دست برنامه‌ها بتواند با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و هم زحمات محیط‌بانان و مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و … استمرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه همراهی جوامع محلی نیز در روند مثبت طرح‌هایی از این دست بسیار اهمیت دارد افزود: دخیل دادن جوامع محلی در طرح‌های تنوع زیستی و احیا گری یکی از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است.

معاون رئیس جمهور همچنین در ادامه با بیان اینکه مجوز استخدام ۷۰۰ نیروی محیط‌بان و ستادی در سازمان حفاظت محیط زیست از سازمان اداری و استخدامی اخذ شده است، ابراز کرد: پیگیر هستیم با توجه به محدودیت‌های نیروی انسانی بتوانیم نیروهای مورد نیازمان را جذب کنیم زیرا امروز ۵۰ درصد پست‌های ما بلاتصدی هستند و در پارک‌های ملی ما نیز شاهد کمبود نیرو هستیم.