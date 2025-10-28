ارائه ۲۱۰۰ فقره خدمات کارشناسی از طریق کانون کارشناسان دادگستری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدر عبدی پور امروز سه‌شنبه در حاشیه همایش بزرگداشت روز کارشناس در سخنانی اظهار داشت: به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان یکم آبان ماه به عنوان روز کارشناسان رسمی دادگستری نام گذاری شده است، اظهار داشت: تا پایان ۱۴۰۴، هزار نفر کارشناس در استان خواهیم داشت.

وی گفت: این در حالی است که در کشور ۱۲ گروه کارشناسی وجود دارد و در لرستان ۱۱ گروه کارشناسی رسمی دادگستری فعال هستند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به وجود ۷۱ رشته تخصصی، ۵۳ زیرشاخه رشته تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری در لرستان، گفت: بر اساس قانون تسهیل کسب و کار هر ساله آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در استان برگزار می‌شود و در برخی رشته‌ها که تعداد کارشناسان کم است اقدام به جذب کارشناس جدید می‌کنیم تا نیاز جامعه هدف یعنی مراجع قضائی و بخش خصوصی را در این رابطه تأمین کنیم.

عبدی پور با تاکید بر اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان یکی از کانون‌های پیش رو در کشور محسوب می‌شود، گفت: عمدتاً اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان از مدیران هستند و یا اینکه سابقه مدیریتی دارند، سایر اعضا نیز با توجه به رشته‌های کارشناسی از کارشناسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی هستند.

وی تصریح کرد: نیاز به کارشناس در همه مراحل زندگی و در توسعه همه جانبه احساس می‌شود و به ویژه با توجه به شعار مدیریت ارشد استان که باید متفاوت عمل کنیم، در حال توسعه خدمات کارشناسی و رفتن به سوی علم و تخصص هستیم.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به اینکه عمده خدماتی که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارائه می‌شود در بخش راه و ساختمان با بیشترین فراوانی، کشاورزی و منابع طبیعی، برق، ابزار، ماشین آلات، کارخانجات، تأسیسات و … است، افزود: هر فعالیت و اقدامی که در استان برنامه ریزی می‌شود لازمه پیشرفت آن وجود کارشناس است.

عبدی پور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، موفق به جذب ۱۷۰ کارشناس رسمی دادگستری شدیم که ۱۲۰ نفر از آنها در شرف کسب پروانه هستند، گفت: در سال ۱۴۰۳ هم آزمون برگزار شده که پیش بینی می‌شود ۱۸۰ نفر جذب کارشناس داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته دو هزار و ۱۰۰ فقره خدمات کارشناسی از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ارائه شده است، گفت: کارشناس رسمی دادگستری شغل نیست، علیرغم اینکه حقوق الزحمه کارشناسان مصوبه قوه قضائیه را دارد اما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان مهمترین چالش این حوزه را عدم اجرای صحیح تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان در استان عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه تعرفه‌ها مصوب قوه قضائیه است اما حق‌الزحمه کارشناسی هنوز جایگاه واقعی خود را در لرستان پیدا نکرده است البته این موضوع عامل منفی در انگیزه همکاران نبوده و نیست اما به عنوان هیأت مدیره موظف به پیگیری مطالبات هستیم.

عبدی پور یکی دیگر از مشکلات را عدم استفاده کافی از ظرفیت کارشناسان در جامعه دانست و افزود: در بسیاری از موارد که منجر به افزایش پرونده‌های قضائی می‌شود علت اصلی عدم استفاده از نظر کارشناس است، اعتقاد ما این است که در هر آژانس مسکن حتماً باید یک کارشناس مرتبط حضور داشته باشد تا از اختلافات آینده جلوگیری شود.

وی افزود: اگر جامعه در امور مختلف به دیدگاه کارشناسی توجه کند اعتقاد بنده این است که از میزان شکایات و آمار مراجع قضائی کاسته شده و هرگز کسی متضرر نخواهد شد.