  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، سالم الدوساری وینگر تیم ملی عربستان برترین بازیکن سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم برترین‌های فوتبال قاره آسیا در سال ۲۰۲۵ شامگاه پنج‌شنبه ۲۴ مهر در شهر ریاض برگزار شد و سالم الدوساری وینگر تیم ملی عربستان و باشگاه الهلال برای دومین سال متوالی برترین بازیکن سال قاره کهن شد.

اکرم عفیف وینگر تیم ملی قطر به همراه عارف آیمن وینگر تیم ملی مالزی دیگر نامزدهای این جایزه بودند.

پیش از این نیز، فدراسیون فوتبال عربستان به عنوان بهترین فدراسیون آسیا در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد و جایزه پلاتینوم را به خود اختصاص داد.

فدراسیون فوتبال ایران یکی از نامزدهای دریافت این جایزه بود.

