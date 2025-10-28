افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در مهرماه ۱۴۰۴ به ۱۳۳.۷ میلیون لیتر رسید که نسبت به مهر سال گذشته با میانگین ۱۲۶ میلیون لیتر، ۸ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است.

بیشترین میزان مصرف در روز پنجم مهر با ۱۴۷.۳ میلیون لیتر و کمترین آن در بیست‌وپنجم مهر با ۱۱۹.۳ میلیون لیتر ثبت شد. این روند، در عین آن‌که در مقایسه با شهریور ۱۴۰۴ (با میانگین مصرف ۱۴۱.۷ میلیون لیتر) بیش از ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما در مقایسه سالانه همچنان حاکی از افزایش پیوسته تقاضای سوخت در کشور است.

افزایش مصرف بنزین در حالی رخ داده که سیاست‌های کنترل مصرف، توسعه کارت سوخت و افزایش سهمیه سوخت در برخی مناطق، اثر محدودی بر روند رشد تقاضا داشته و به باور کارشناسان، تداوم رشد سفرهای بین‌شهری و افزایش تعداد خودروهای فعال از عوامل اصلی ثبت این رکورد جدید به‌شمار می‌رود.