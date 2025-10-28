موسوی: ۷۷۸ فقره سند مالکیت موقوفات فارس در ۶ ماه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعباس موسوی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از صدور ۷۷۸ فقره سند مالکیت موقوفات در نیم‌سال نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام بزرگ، نقطه عطفی در تاریخ وقف فارس و نشانه‌ای از عزم جدی برای صیانت از میراث ماندگار واقفان است.

وی ادامه داد: وسعت اراضی دارای سند بیش از پنج‌هزار و ۴۴۸ هکتار است که بخشی از آن‌ها پس از رفع اختلاف با منابع طبیعی به ثبت رسیده‌اند و مالکیت شرعی و قانونی آن‌ها تثبیت شده است.

مدیرکل اوقاف فارس در خصوص بزرگ‌ترین پلاک‌های ثبتی افزود: بیشترین مساحت مربوط به موقوفه اشتراک التولیه حاج ابوالقاسم، موقوفه حاج میرزا علیرضای شیرازی و موقوفه آقاباباخان است که در زمره بزرگ‌ترین اراضی وقفی استان قرار دارند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه بخش عمده این اسناد مربوط به اراضی زراعی و باغات است، تصریح کرد: ثبت مالکیت این موقوفات، گام بلندی برای جلوگیری از تعرض‌ها، ساماندهی بهره‌برداری‌ها و تحقق نیات واقفان خیراندیش به‌شمار می‌رود.