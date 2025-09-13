تجلی مهرورزی و جایگاه وقف در اندیشه دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر شنبه در همایش یاوران وقف فارس، به ریشه‌های عمیق این فرهنگ نیکوکاری در بستر تاریخی شهر شیراز اشاره کرد و گفت: هر آنچه از صفحات تاریخ گذشته شیراز برمی‌خیزد، بوی محبت و مهرورزی می‌دهد.

وی پیامبر اکرم (ص) را سرچشمه رحمت بی‌کران برای تمام جهانیان دانست و ادامه داد: هر خیری که در دنیا به ظهور رسیده، ثمره مبارک وجود آن حضرت است.

آیت‌الله دژکام افزود: هر نبردی که در بستر اسلام اتفاق افتاده، تنها برای از میان برداشتن حجاب‌های محبت بوده است. از این رو، تاریخ اسلام هیچ‌گاه تصویری مغایر با رحمت و شفقت پیامبر اکرم (ص) به نمایش نمی‌گذارد.

امام جمعه شیراز با اشاره به رویکرد کنونی نظام و رهبری معظم انقلاب، تأکید کرد: امروز با وجود اقتدار بی‌نظیر نظام، رهبری معظم انقلاب بر این موضوع پافشاری دارند که ما آغازگر هیچ جنگی نیستیم، اما در صورت هرگونه تعرضی، پاسخ قاطع و کوبنده‌ای خواهیم داد؛ این خود نمونه‌ای بارز از عمق مهرورزی در اسلام است.

فارس؛ کانون یک‌ششم موقوفات ایران اسلامی

نماینده ولی فقیه در فارس، به رشد چشمگیر و مبارک فرهنگ وقف پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش رئیس سازمان اوقاف کشور، شمار موقوفات پس از انقلاب اسلامی دو برابر شده است که این امر، نشان‌دهنده علاقه قلبی مردم به امور خیریه و اعتماد بی‌شائبه آنان به نهاد اوقاف است.

وی ادامه داد: فارس، با در اختیار داشتن یک‌ششم از موقوفات کل کشور و برخورداری از هشت‌هزار مکان مقدس و مذهبی، از ظرفیتی عظیم در این عرصه بهره‌مند است.

آیت‌الله دژکام، با تأکید بر ضرورت تقسیم کار دقیق و هوشمندانه در حوزه مدیریت موقوفات، افزود: اگر بخواهیم تمامی موقوفات را به صورت متصرفی و تحت مدیریت مستقیم سازمان اوقاف درآوریم، در واقع برخلاف تدبیر الهی عمل کرده‌ایم، چرا که توانایی مدیریت این حجم گسترده از موقوفات در یک مجموعه واحد وجود ندارد. اصل بر این است که اگر موقوفه‌ای دارای وقف‌نامه مشخص است، متولی اصلی آن باید مسئولیت اداره آن را بر عهده گیرد.

امام جمعه شیراز گفت: کارشناسان و مشاوران قضائی باید همواره هوشیار باشند؛ هرگونه دخل و تصرف یا مدیریت خارج از چارچوب مفاد وقف‌نامه، خلاف شرع و حرام است.

وی ادامه داد: وقف متصرفی تنها در شرایطی جایز است که هیچ راهکار دیگری جز مدیریت اوقاف برای آن وجود نداشته باشد و هرگز نباید عده‌ای با انگیزه‌های گوناگون، وقف را به سمت مصرفی شدن یا متصرفی سوق دهند.

آیت‌الله دژکام در ادامه سخنان خود، به اهمیت نقش متولیان اصلی وقف اشاره کرد و گفت: بدون شک، اگر متولی وقف خود اظهار تمایل کند که راه خیر جد خویش را ادامه دهد، دلسوزی و تعهد او به مراتب بیشتر از فردی است که از بیرون وارد این عرصه می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس، با تأکید بر اهمیت هزینه کرد درآمد موقوفات در همان محل اصلی، افزود: اگر یک‌ششم از موقوفات کشور در استان فارس واقع شده است، حتی سهمی که بر اساس قانون به سازمان اوقاف تعلق می‌گیرد، نیز نباید در مرکز کشور صرف شود، بلکه باید در همین استان فارس به مصرف برسد.

آیت‌الله دژکام، ضمن تقدیر از پدید آمدن مجموعه‌های وقفی جدید که با نیازهای روز جامعه هماهنگ هستند، تصریح کرد: جامعه روحانیت باید حامی و پشتیبان خدمات ارزنده اوقاف باشد و به عنوان یک ناظر بیرونی، نکات ضروری را یادآوری کند.