به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدعباس موسوی ظهر شنبه در همایش یاوران وقف فارس با اشاره به خدمات ارزشمند چهرههای نامآشنایی چون بنیانگذاران درمانگاه پوستچی، بیمارستان نمازی و درمانگاه امام رضا (ع) بر لزوم چرخش مستمر اندیشه انسانی به سمت و سوی خیر و نیکاندیشی تأکید ورزید.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس، ضمن برجسته کردن جایگاه وقف مرحوم نمازی، به تأسیس بیمارستانی اشاره کرد که در زمان نیاز مبرم جامعه، بخشی از دارایی آن خیر گرانقدر به این امر اختصاص یافت و امروزه نقشی بیبدیل در نظام درمانی استان ایفا میکند.
وی ادامه داد: نیکاندیشانی چون زالی، محرر و مصلایی، با نگاهی دلسوزانه به ایتام، سه مجموعه پرورشگاهی را در شیراز به یادگار گذاشتهاند. در همین راستا، موقوفه عظیم حاج خلیل زالی در شهر صدرا، شامل یک مرکز درمانی و مؤسسه فنیوحرفهای، با سرمایهگذاری اولیه ۴۰۰ میلیارد تومانی و پیشبینی بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی، گامی بلند در جهت رفع نیازهای جامعه برداشته است.
مدیرکل اوقاف فارس افزود: یکششم از املاک موقوفی سراسر کشور در استان فارس واقع شده و این ادارهکل مسئولیت مدیریت بیش از ۸۰۰۰ مکان مذهبی و وقفی را بر عهده دارد.
وی موفقیت در تحقق اهداف واقفان و پاسخگویی به نیازهای جامعه را منوط به مدیریت هوشمندانه و صیانت از موقوفات دانست و اخذ سند مالکیت برای این املاک را یکی از اولویتهای کلیدی در این مسیر برشمرد و گفت: استان فارس توانسته در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، رتبه نخست کشوری را در ثبت اسناد موقوفات به دست آورد.
حجت الاسلام موسوی از طرحی پژوهشی با عنوان «وقف در مکتب شیراز» رونمایی کرد که هدف آن شناسایی و معرفی ویژگیهای منحصر به فرد مشارکت مردم فارس در امر وقف است.
