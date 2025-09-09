به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی صبح سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: اخذ سند مالکیت برای هزاران هکتار از اراضی وقفی، تنظیم هزاران سند اجاره و کمک‌رسانی گسترده درمانی به نیازمندان از موفقیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس است. علاوه بر این، پروژه عظیم ساخت بزرگترین مرکز آموزشی و نگهداری ایتام خاورمیانه در شیراز، نشانه‌ای از همت والای این استان در حوزه امور خیریه است.

وی ادامه داد: در سالی که گذشت، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس عملکرد قابل توجهی در زمینه سازماندهی و مدیریت موقوفات از خود به نمایش گذاشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس افزود: این مجموعه، طی این مدت برای ۲ هزار و ۱۹۲ موقوفه به وسعت ۹ هزار و ۹۹۲ هکتار، اسناد مالکیت صادر کرده است. همچنین، در بخش تجدید و تنظیم اسناد، ۱۳ هزار و ۶۵۴ سند اجاره مرتبط با موقوفات نهایی و ثبت شده‌اند.

حجت الاسلام موسوی گفت: استان فارس همواره یکی از سه استان پیشتاز کشور در شمار و پراکندگی موقوفات به حساب می‌آید. همچنین موقوفات مربوط به آستان مقدس شاهچراغ (ع) از حوزه نظارت این اداره‌کل خارج بوده و تحت اشراف تولیت حرم مطهر قرار دارد.

حمایت‌های درمانی از منابع وقفی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس در ادامه به حمایت‌های درمانی انجام شده از محل موقوفات اشاره کرد و گفت: در سال جاری، یک هزار و ۵۰۰ نفر از افراد نیازمند، از کمک‌های درمانی حاصل از دو موقوفه نمازی و پوستچی بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این، مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان نیز برای تأمین تجهیزات بیمارستانی اختصاص یافته است.

وی از پیشرفت در پروژه احداث بزرگترین مرکز آموزشی و نگهداری ایتام در منطقه خاورمیانه خبر داد و ادامه داد: این مجموعه با وسعتی بالغ بر ۴۰ هزار متر مربع، در شهر شیراز، مرکز استان، در حال ساخت است و قرار است به ایتام استان فارس و حتی استان‌های همجوار خدمات‌رسانی کند.

حجت الاسلام موسوی افزود: این دارالایتام عظیم که توسط حاج خلیل زالی وقف شده، در شهر صدرا واقع در شیراز قرار دارد. مطالعات اولیه این طرح از سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۳۹۹ مراحل طراحی معماری، سازه و تأسیسات ژئوتکنیک آن تکمیل شده است. مجوز احداث نیز در اوایل سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری صدرا صادر گردید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: فاز نخست این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، برای تکمیل فاز دوم، بودجه‌ای در حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز بوده که قرار است از محل درآمد موقوفه مرحوم زالی تأمین شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این فاز طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد. این پرورشگاه مجهز، ظرفیت پذیرش ۶۰۰ یتیم را داراست و شامل بخش‌های اقامتی، آموزشی، ورزشی و یک درمانگاه فوق‌تخصصی با بیش از ۵۰ تخت می‌شود.

حجت الاسلام موسوی به رشد چشمگیر فعالیت‌های قرآنی در استان اشاره و تصریح کرد: امسال ۳۸۱۳ نفر از علاقه‌مندان به قرآن کریم در مسابقات شرکت کرده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.