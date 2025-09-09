  1. استانها
  2. فارس
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

پیشتازی فارس در ساماندهی موقوفات و طرح‌های خیریه بزرگ

پیشتازی فارس در ساماندهی موقوفات و طرح‌های خیریه بزرگ

شیراز-مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به گام‌های بلند در مسیر ساماندهی و بهره‌برداری بهینه از موقوفات، گفت: فارس در ساماندهی موقوفات و طرح‌های خیریه بزرگ پیشتاز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی صبح سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: اخذ سند مالکیت برای هزاران هکتار از اراضی وقفی، تنظیم هزاران سند اجاره و کمک‌رسانی گسترده درمانی به نیازمندان از موفقیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس است. علاوه بر این، پروژه عظیم ساخت بزرگترین مرکز آموزشی و نگهداری ایتام خاورمیانه در شیراز، نشانه‌ای از همت والای این استان در حوزه امور خیریه است.

وی ادامه داد: در سالی که گذشت، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس عملکرد قابل توجهی در زمینه سازماندهی و مدیریت موقوفات از خود به نمایش گذاشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس افزود: این مجموعه، طی این مدت برای ۲ هزار و ۱۹۲ موقوفه به وسعت ۹ هزار و ۹۹۲ هکتار، اسناد مالکیت صادر کرده است. همچنین، در بخش تجدید و تنظیم اسناد، ۱۳ هزار و ۶۵۴ سند اجاره مرتبط با موقوفات نهایی و ثبت شده‌اند.

حجت الاسلام موسوی گفت: استان فارس همواره یکی از سه استان پیشتاز کشور در شمار و پراکندگی موقوفات به حساب می‌آید. همچنین موقوفات مربوط به آستان مقدس شاهچراغ (ع) از حوزه نظارت این اداره‌کل خارج بوده و تحت اشراف تولیت حرم مطهر قرار دارد.

حمایت‌های درمانی از منابع وقفی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس در ادامه به حمایت‌های درمانی انجام شده از محل موقوفات اشاره کرد و گفت: در سال جاری، یک هزار و ۵۰۰ نفر از افراد نیازمند، از کمک‌های درمانی حاصل از دو موقوفه نمازی و پوستچی بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این، مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان نیز برای تأمین تجهیزات بیمارستانی اختصاص یافته است.

وی از پیشرفت در پروژه احداث بزرگترین مرکز آموزشی و نگهداری ایتام در منطقه خاورمیانه خبر داد و ادامه داد: این مجموعه با وسعتی بالغ بر ۴۰ هزار متر مربع، در شهر شیراز، مرکز استان، در حال ساخت است و قرار است به ایتام استان فارس و حتی استان‌های همجوار خدمات‌رسانی کند.

حجت الاسلام موسوی افزود: این دارالایتام عظیم که توسط حاج خلیل زالی وقف شده، در شهر صدرا واقع در شیراز قرار دارد. مطالعات اولیه این طرح از سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۳۹۹ مراحل طراحی معماری، سازه و تأسیسات ژئوتکنیک آن تکمیل شده است. مجوز احداث نیز در اوایل سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری صدرا صادر گردید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت: فاز نخست این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، برای تکمیل فاز دوم، بودجه‌ای در حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز بوده که قرار است از محل درآمد موقوفه مرحوم زالی تأمین شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این فاز طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد. این پرورشگاه مجهز، ظرفیت پذیرش ۶۰۰ یتیم را داراست و شامل بخش‌های اقامتی، آموزشی، ورزشی و یک درمانگاه فوق‌تخصصی با بیش از ۵۰ تخت می‌شود.

حجت الاسلام موسوی به رشد چشمگیر فعالیت‌های قرآنی در استان اشاره و تصریح کرد: امسال ۳۸۱۳ نفر از علاقه‌مندان به قرآن کریم در مسابقات شرکت کرده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

کد خبر 6584879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها