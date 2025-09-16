وقف ۴ منزل مسکونی در شهرستان لامرد

عباس توانا در گفتگو با خبرنگار مهر از وقف چهار باب منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد و گفت: این موقوفات با مساحتی بالغ بر هزار و ۱۱۰ متر مربع و ارزش ریالی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده‌اند.

وی ادامه داد: این عمل خیر از سوی یکی از خانواده‌های نیک‌اندیش با نیت تأمین هزینه‌های جاری، عمرانی و فرهنگی مهدیه و مصلی شهرک ولیعصر (عج) لامرد انجام شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لامرد افزود: وقف این املاک نه تنها به تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی کمک خواهد کرد، بلکه به تقویت نهادهای عمومی و خدمات اجتماعی در این منطقه نیز می‌انجامد.

توانا، ضمن قدردانی از اقدام خداپسندانه و مؤثر واقفین گفت: این اقدام نشان‌دهنده روحیه خیرخواهانه و توجه به مسائل اجتماعی از سوی افراد نیکوکار جامعه است و نویدبخش آینده‌ای روشن برای نشاط و توسعه فرهنگی در شهرستان لامرد محسوب می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لامرد در پایان تصریح کرد: امید است که این حرکت‌های خیرخواهانه همچنان ادامه یابد تا بتوانیم با همکاری یکدیگر، جامعه‌ای همدل بسازیم.