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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

جهانگیر: رسیدگی به پرونده گروگانگیری خانواده یک وکیل در رشت ادامه دارد

جهانگیر: رسیدگی به پرونده گروگانگیری خانواده یک وکیل در رشت ادامه دارد

رشت- سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده گروگانگیری خانواده یک وکیل در رشت ادامه داشته و متهمان پرونده به جرم قتل یک نفر احضار شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر با تشریح وضعیت پرونده گروگانگیری خانواده یک وکیل در رشت با اشاره به جزئیات پرونده گفت: متهمان این پرونده به اتهام قتل یک نفر، که مادر بزرگ خانواده بوده، احضار شده‌اند و بازسازی صحنه قتل نیز انجام شده است.

وی افزود: با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و شناسایی متهمین دیگری که در مسائل مالی و پشت‌پرده پرونده دخیل بوده‌اند و معرفی وکیل توسط آنها، رسیدگی به این پرونده کماکان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: به محض حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی جدید صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6637314

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