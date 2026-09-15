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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

هدفگذاری ۲۰درصدی کانون‌های فرسایش بادی در برنامه هفتم توسعه

هدفگذاری ۲۰درصدی کانون‌های فرسایش بادی در برنامه هفتم توسعه

اراک- مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر سه‌شنبه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یکی از دستگاه‌های اصلی متولی اجرای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی است، هرچند سایر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که کانون‌های بحران فرسایش بادی در محدوده فعالیت آنها قرار دارد نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به اولویت‌های این سازمان در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی گفت: برنامه هفتم توسعه در فصل هفتم و ماده سی و دوم، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را متعهد به کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحران فرسایش بادی در سطح ملی کرده است.

هادربادی افزود: در این مسیر، اگرچه سازمان منابع طبیعی متولی اصلی است، اما همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی که کانون‌های بحرانی در محدوده عملکرد آن‌ها قرار دارد، برای تحقق این هدف کلیدی و الزامی است.

وی با تأکید بر اینکه خشکسالی‌های اخیر و محدودیت منابع آبی، تغییر رویکرد به‌سوی روش‌های خلاقانه و کم‌آب‌بر را اجتناب‌ناپذیر کرده است، افزود: اکنون احداث بادشکن‌های غیرزنده به عنوان یک راهکار اثربخش و فناورانه در دستور کار دفتر امور بیابان قرار گرفته است تا با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری در کنترل فرسایش بادی حاصل شود.

هادربادی گفت: استان مرکزی در زمینه کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی کارنامه موفقی دارد، آنچه در کویر میقان اجرا شد، یک اقدام پیشرو و جهادی است.

وی بیان کرد: در این طرح، ضمن انجام عملیات پرورشی، جوان‌سازی و احیای مجدد مناطق آتریپلکس‌کاری‌شده، سرشاخه‌های حاصل از این عملیات، برای ساخت بادشکن‌های غیرزنده به کار گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: این الگو، نمونه‌ای عینی از بهره‌وری منابع است، چرا که با بازچرخانی ضایعات حاصل از عملیات پرورشی در خدمت مهار کانون‌های گرد و غبار، عملاً هزینه‌های اجرایی کاهش یافته و اثربخشی عملیات به حداکثر رسیده است.

وی گفت: این تجربه موفق ظرفیت آن را دارد که به عنوان یک دستورالعمل عملیاتی و الگوی اجرایی، در سایر استان‌های درگیر با پدیده فرسایش بادی کشور نیز توسعه و تعمیم یابد.

کد مطلب 6947960

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