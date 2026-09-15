به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر سه‌شنبه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یکی از دستگاه‌های اصلی متولی اجرای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی است، هرچند سایر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که کانون‌های بحران فرسایش بادی در محدوده فعالیت آنها قرار دارد نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به اولویت‌های این سازمان در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی گفت: برنامه هفتم توسعه در فصل هفتم و ماده سی و دوم، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را متعهد به کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحران فرسایش بادی در سطح ملی کرده است.

هادربادی افزود: در این مسیر، اگرچه سازمان منابع طبیعی متولی اصلی است، اما همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی که کانون‌های بحرانی در محدوده عملکرد آن‌ها قرار دارد، برای تحقق این هدف کلیدی و الزامی است.

وی با تأکید بر اینکه خشکسالی‌های اخیر و محدودیت منابع آبی، تغییر رویکرد به‌سوی روش‌های خلاقانه و کم‌آب‌بر را اجتناب‌ناپذیر کرده است، افزود: اکنون احداث بادشکن‌های غیرزنده به عنوان یک راهکار اثربخش و فناورانه در دستور کار دفتر امور بیابان قرار گرفته است تا با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری در کنترل فرسایش بادی حاصل شود.

هادربادی گفت: استان مرکزی در زمینه کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی کارنامه موفقی دارد، آنچه در کویر میقان اجرا شد، یک اقدام پیشرو و جهادی است.

وی بیان کرد: در این طرح، ضمن انجام عملیات پرورشی، جوان‌سازی و احیای مجدد مناطق آتریپلکس‌کاری‌شده، سرشاخه‌های حاصل از این عملیات، برای ساخت بادشکن‌های غیرزنده به کار گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: این الگو، نمونه‌ای عینی از بهره‌وری منابع است، چرا که با بازچرخانی ضایعات حاصل از عملیات پرورشی در خدمت مهار کانون‌های گرد و غبار، عملاً هزینه‌های اجرایی کاهش یافته و اثربخشی عملیات به حداکثر رسیده است.

وی گفت: این تجربه موفق ظرفیت آن را دارد که به عنوان یک دستورالعمل عملیاتی و الگوی اجرایی، در سایر استان‌های درگیر با پدیده فرسایش بادی کشور نیز توسعه و تعمیم یابد.