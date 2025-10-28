به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش منابع آبی ناشی از خشکسالی و کم‌بارشی‌های اخیر اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری مطالعات تأمین آب آشامیدنی روستاهای «گل‌سفید» و «دوپلان» از منابع جایگزین را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در پی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال آب از چشمه «بنه‌کوه» تا مخازن ذخیره آب این دو روستا آغاز شده است.

کریمی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: تاکنون ۴ کیلومتر از این مسیر با استفاده از لوله‌های گالوانیزه ۶ اینچ، پس از عملیات حفاری و جوشکاری، اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح آبرسانی را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه به‌صورت جهادی در حال اجراست.

وی با اشاره به سختی‌های اجرای پروژه گفت: عملیات کوه‌بری، خاک‌برداری، احداث جاده دسترسی، ایجاد معبر، حفر کانال با پیکور، حمل خاک سرندی و عبور لوله از مسیرهای دشوار از جمله چالش‌های این طرح است.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: روستاهای «گل‌سفید» و «دوپلان» از توابع دهستان مشایخ بخش ناغان شهرستان کیار هستند که در قالب مجتمع آب‌رسانی هفت روستایی تنگ حمزه قرار دارند و جمعیتی حدود یک هزار نفر را تحت پوشش دارند.