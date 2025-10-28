به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خط مقدم»، روایتی مستند و خواندنی از تلاش‌های بی‌وقفه افرادی است که زمینه‌ساز تشکیل یگان موشکی ایران شدند. این اثر با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، نگاشته شده و فائضه غفارحدادی در آن، دو سال کلیدی از زندگی این شهید را به تصویر کشیده است.

سال ۱۳۶۱، حسن باقری ۲۷ ساله، حسن طهرانی‌مقدم ۲۳ ساله را مأمور کرد تا حکم فرماندهی توپخانه سپاه را از فرمانده کل دریافت کند. توپ‌هایی که از عراقی‌ها به غنیمت گرفته شده بود، حالا باید علیه خودشان به کار گرفته می‌شد. طهرانی‌مقدم و یارانش به دلیل برد محدود توپ‌ها، ناچار بودند به نزدیک‌ترین نقاط خط مقدم دشمن نزدیک شوند تا شهرهایی مانند بصره را هدف قرار دهند. اما قدرت موشک‌های پیشرفته‌ای که عراق از ابرقدرت‌ها دریافت کرده بود، بسیار فراتر از این بود. این چالش‌ها و عوامل دیگر، فرماندهان را به فکر تأسیس یگان موشکی انداخت.

دو سال بعد، طهرانی‌مقدم و جمعی از نیروهایش برای نخستین دوره آموزش موشکی به سوریه اعزام شدند؛ این نقطه، آغاز داستانی پرفرازونشیب بود که همچنان ادامه دارد و پیروزی‌هایش بر شکست‌ها چیره است.

«خط مقدم» برشی واقعی و دور از هرگونه تخیل از میانه زندگی حسن طهرانی‌مقدم است. بازه زمانی کتاب از مرداد ۱۳۶۳ تا دی‌ماه ۱۳۶۵ را پوشش می‌دهد؛ دوره‌ای پر از حوادث تلخ، موانع پیچیده و جملاتی چون «نمی‌توانی»، «دیگه نمی‌شه» و «اینجا آخر خطه». شهید طهرانی‌مقدم در مصاحبه‌ها، کمتر از خود سخن گفته و بیشتر بر زحمات یاران شهید و رزمندگان گمنام یگان موشکی تأکید کرده تا نام و تلاش‌شان در تاریخ ثبت شود.

برای نگارش این کتاب، بیش از ۵۰ مصاحبه عمیق انجام شده و در مواردی برای رفع ابهامات و تناقضات، برخی مصاحبه‌ها تا ۲۰ بار تکرار گردید. این اثر در هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفته است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«هیچ‌کدام‌شان برای حقوق و مزایا نیامده بودند. کسی را هم به اجبار نیاورده بودند؛ چرا که موشکی تنها جایی بود که در بدنه‌اش سرباز نداشت. همه کارها را خودشان کرده بودند. با وجود کمبود امکانات، آماده‌باش‌های طولانی و مرخصی‌نرفتن‌ها، صبر پیشه کرده بودند. از دشمن شرارت دیده بودند و از دوست خیانت. اما باز هم ناامید نشده و خواسته بودند روی پای خودشان بایستند. هرچه در توانشان بود و شاید بیشتر از آن، تلاش کرده بودند. با این حال، کار خود را ناچیز می‌دیدند و از خودشان ناراضی بودند.»

چاپ بیست‌ودوم کتاب «خط مقدم» در ۴۰۸ صفحه قطع رقعی، با شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۳۵۰ هزار تومان هم‌زمان با سالروز تولد شهید طهرانی‌مقدم توسط نشر شهید کاظمی روانه بازار شده است.

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