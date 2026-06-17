رسم غلط تیراندازی در عروسی باعث جراحت کودک ۸ ساله دارابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی در تشریح جزئیات این خبر گفت: اوایل هفته جاری و در پی اعلام وقوع تیراندازی منجر به مجروحیت در یکی از روستاها، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد در یک مراسم عروسی بدلیل رسم غلط تیراندازی، تیر شلیک شده از یک اسلحه شکاری به یک کودک ۸ ساله برخورد و باعث جراحت از ناحیه سر و صورت وی شده که با اقدامات میدانی مامورین پلیس امنیت عمومی، عامل این تیراندازی طی ۴۸ ساعت بعد در یکی از روستاهای همجوار دستگیر شد.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به کشف سلاح شکاری بکار رفته در این تیراندازی حادثه ساز، خاطرنشان کرد: رسم نادرست تیراندازی در مراسمات عروسی بسیار خطرناک و حادثه ساز است که در این رابطه لازم است اهتمام ویژه‌ای توسط دستگاه های متولی، بزرگان طایفه، معتمدان و متنفذان اجتماعی نسبت به این مسئله صورت پذیرد تا شاهد حذف این مورد در نسل های امروز و آینده باشیم.