به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انوشیروانی در پایان جلسه هیئت اجرایی کنفدراسیون آسیا که با حضور رئیس فدراسیون جهانی، دبیرکل آسیا و اعضای هیئت اجرایی این قاره برگزار شد و بیش از دو ساعت به طول انجامید گفت: جلسه هیئت اجرایی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا امروز برگزار شد که جلسه بسیار مهمی بود. یکی از بحث ها درباره بازی‌های آسیایی ناگویا بود، جزییات برگزاری این رقابت و اوزان مسابقات. همچنین درباره روند کسب سهمیه المپیک و اوزان المپیکی بحث شد و اعضای هیئت اجرایی پیرامون تمامی این موارد نظرات و آرا خود را اعلام کردند.

سجاد انوشیروانی افزود: تصمیمی قطعی این است که اوزان برای بازی‌های آسیایی و برای المپیک دوباره تغییر خواهد کرد. اگرچه این سومین تغییر در دو سال اخیر خواهد بود اما من معتقدم این بار تغییرات به نفع وزنه‌برداری ما هم هست.

وی با اشاره به از سرگیری مسابقات وزنه‌برداری جام باشگاه‌های آسیا گفت: با پیشنهاد ما، قرار شد جام باشگاه‌های آسیا از سال آینده میلادی دوباره راه اندازی شود و اعضا به این پیشنهاد رای تائید دادند و حتی کشور اردن درخواست میزبانی خود را برای جام باشگاه‌های آسیای ۲۰۲۶ مطرح کرد.

انوشیروانی افزود: در عین حال از کتابی که فدراسیون وزنه‌برداری ایران در حوزه پژوهش با زحمات کمیته‌های آمار و تحقیقات، کمیته روابط عمومی و کمیته آموزش گردآوری شده رونمایی شد. این کتاب درباره عملکرد بیش از هزار وزنه‌بردار آسیایی در تاریخ رقابت‌های المپیک است که به زبان انگلیسی توسط آقای پورعالی و همکارانش آماده شده است. کتاب فوق به شدت مورد استقبال رئیس فدراسیون جهانی و همینطور کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا قرار گرفت و قرار شد ما طی نامه ای این کتاب را ارسال کنیم به کنفدراسیون آسیا برای آنکه در کشورهای آسیایی توزیع شود.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره دیگر تصمیمات جلسه امروز هیئت اجرایی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا گفت: بحث دیگر جلسه امروز درباره میزبانی های آسیایی بود که هندوستان در ماه آوریل میزبان مسابقات قهرمانی آسیاست، در ماه جولای قرار شد ازبکستان میزبان مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا باشد و بعد هم بازی‌های آسیایی ناگویا را خواهیم داشت در ژاپن. یک خبر خوب هم دارم برای وزنه‌برداری و آن اینکه IOC با پیشنهاد اضافه شدن رشته وزنه‌برداری به بازی‌های المپیک جوانان در داکار سنگال موافقت کرده است.