به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت نمایش «خانه دراکولا» دومین نمایش بابک صحرایی در مقام نویسنده و کارگردان است که چندی پیش در تالار حافظ روی صحنه رفت و با استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. دور دوم اجرای این اثر با اجرای زنده مانی رهنما خواننده، از چهارشنبه ۱۴ آبان در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد آغاز شده و هر شب ساعت ۲۱:۴۵ میزبان مخاطبان است.

بیژن امکانیان، محمد شیری، علیرضا مهران، نوشین تبریزی، بابک قادری، اشکان هورسان، لبخند بدیعی، گل‌ناز عباسی، الهام حسینی، سعید اردشیری، ملیکا دادرسی، حامد اسفندیاری و بابک صحرایی با همراهی بازیگران گروه حرکت، بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

کنسرت نمایش «خانه دراکولا» به صورت کمدی-فانتزی روایت شده و بن‌مایه فلسفی-تاریخی دارد.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به: نازنین صحرایی مجری طرح، مهرداد آبجار طراح حرکت، سعید یزدانی طراح صحنه، هلیا شکری طراح لباس، حمید سلامی طراح نور، شهاب جعفرنژاد طراح پوستر و حامد قریب مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای اشاره کرد.

علاقمندان به تماشای این اثر می‌توانند، با مراجعه به سایت تیوال، نسبت به خرید بلیت نمایش اقدام کنند.