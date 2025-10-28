به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ذبیح‌الله فرضی پور امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از نتایج موفقیت‌آمیز طرح‌های ویژه مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر و پاک‌سازی محلات آلوده، مأموران سخت‌کوش انتظامی، طرح‌های مستمر و منسجمی را به اجرا درآوردند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، تعداد هشت نفر از خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر شناسایی و در عملیات جداگانه دستگیر شدند، همچنین، از مخفیگاه متهمان و مناطق آلوده، مقدار یک کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خرم‌آباد، ادامه داد: علاوه بر برخورد با خرده‌فروشان، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تعداد ۲۱ نفر از معتادان متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و برای بازپروری و طی مراحل درمانی به کمپ‌های مجاز و مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

سرهنگ فرضی پور، تأکید کرد: پلیس شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی کامل، کوچک‌ترین تحرکات در زمینه قاچاق و خرده‌فروشی مواد افیونی را رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب، امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند. از شهروندان نیز تقاضا می‌شود هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیت قاچاقچیان را از طریق سامانه ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.