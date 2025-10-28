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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

۲۱ معتاد متجاهر از سطح شهر خرم‌آباد جمع‌آوری شد

۲۱ معتاد متجاهر از سطح شهر خرم‌آباد جمع‌آوری شد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی خرم‌آباد از جمع‌آوری ۲۱ معتاد متجاهر از سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ذبیح‌الله فرضی پور امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از نتایج موفقیت‌آمیز طرح‌های ویژه مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر و پاک‌سازی محلات آلوده، مأموران سخت‌کوش انتظامی، طرح‌های مستمر و منسجمی را به اجرا درآوردند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، تعداد هشت نفر از خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر شناسایی و در عملیات جداگانه دستگیر شدند، همچنین، از مخفیگاه متهمان و مناطق آلوده، مقدار یک کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خرم‌آباد، ادامه داد: علاوه بر برخورد با خرده‌فروشان، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تعداد ۲۱ نفر از معتادان متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و برای بازپروری و طی مراحل درمانی به کمپ‌های مجاز و مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

سرهنگ فرضی پور، تأکید کرد: پلیس شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی کامل، کوچک‌ترین تحرکات در زمینه قاچاق و خرده‌فروشی مواد افیونی را رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب، امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند. از شهروندان نیز تقاضا می‌شود هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیت قاچاقچیان را از طریق سامانه ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.

کد مطلب 6637451

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