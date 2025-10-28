به گزارش خبرنگار مهر، سروان محمد عاشورخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منطقه ترشیز بزرگ ۱۸۱ شهید ارتشی تقدیم انقلاب کرده که ۹۹ تن از آنان از شهرستان‌های کاشمر و کوهسرخ هستند، اما یاد و نام این قهرمانان در فضای شهری آن‌گونه که شایسته است دیده نمی‌شود.

مدیر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تیپ ۱۷۷ ارتش بیان کرد: حوزه استحفاظی تیپ ۱۷۷ ارتش، ۱۱ شهر از جمله کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن را دربر می‌گیرد و با وجود تقدیم ده‌ها شهید ارتشی، انعکاس نقش این نیرو در منطقه هنوز پررنگ نیست.

وی با گلایه از بی‌توجهی به معرفی شهدای ارتش افزود: در کاشمر و کوهسرخ نشانی از نام و تصویر شهدای ارتش در سطح شهر دیده نمی‌شود، در حالی که بسیاری از نیروهای شاغل ارتش از اهالی همین منطقه‌اند و تاکنون در نامگذاری معابر و اماکن شهری، سهمی برای این شهدا در نظر گرفته نشده است.

عاشورخانی تصریح کرد: در نشست‌های اخیر با رئیس بنیاد شهید و مسئول فرهنگی شهرداری کاشمر، مقرر شده تصاویر شهدای ارتش در بلوارها نصب و المانی برای میدان شهدای ارتش کاشمر طراحی شود. همچنین پیشنهاد شده در جلسات آینده نامگذاری معابر، از نام این شهدا نیز استفاده شود تا قهرمانان ارتش از گمنامی خارج شوند.

مدیر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تیپ ۱۷۷ ارتش درباره مأموریت‌های تیپ ۱۷۷ در شرق کشور گفت: این تیپ طی یک سال و پنج ماه گذشته مسئولیت حفاظت از ۳۳۰ کیلومتر از مرز افغانستان را بر عهده گرفته و در این مدت بیش از ۱۷۰۰ مورد دستگیری اتباع غیرمجاز، قاچاقچی و عناصر تروریست را انجام داده است.

وی افزود: در همین مأموریت‌ها، دو تن از نیروهای غیور ارتش، شهید کاخی و شهید ربیع‌زاده به فیض شهادت نائل شدند.

عاشورخانی با تأکید بر لزوم آشنایی مردم با فداکاری‌های ارتش خاطرنشان کرد: انتشار زندگینامه شهدای ارتش کاشمر می‌تواند مردم را با رشادت‌هایی آشنا کند که از همین خاک برای حفظ امنیت کشور برخاسته‌اند.

در ادامه، خدامی، مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کاشمر نیز گفت: چون کاشمر یگان ارتش ندارد، آشنایی مردم با نقش ارتش در امنیت کشور کمتر است، در حالی که ارتش از نخستین روزهای انقلاب ستون محکم نظام اسلامی بوده و امام خمینی (ره) از این نیرو به‌عنوان «ارتش امام زمان (عج)» یاد کردند.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کاشمر افزود: اگرچه بنیاد شهید در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران عملکرد مطلوبی دارد، اما در معرفی و نامگذاری اماکن به نام شهدای ارتش ضعف جدی وجود دارد و این کوتاهی باید با همکاری شهرداری، رسانه‌ها و ارتش جبران شود.