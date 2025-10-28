به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز سه‌شنبه در گردهمایی سالانه اعضای شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش لرستان، این اجتماع را اجتماعی مبارک و هدفمند توصیف کرد و اظهار داشت: این نشست فرصتی ارزشمند برای هماهنگی هرچه بیشتر بین دو نهاد مقدس حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش است، نهادهایی که رسالت مشترک تربیت نسل دین‌دار، عالم، اخلاق‌مدار و انقلابی را بر عهده دارند.

استقامت در مسیر، شرط موفقیت در هر اقدام دینی و فرهنگی است

وی در تبیین جایگاه شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش، گفت: این شورا بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، و وزیر وقت آموزش‌وپرورش تشکیل شده است، در سطح استان، امام‌جمعه رئیس شورا و رئیس آموزش‌وپرورش دبیر شورا هستند و مسئولیت‌های اجرایی به مدیران حوزه‌های علمیه استان واگذار شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به کلام نورانی امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، فرمود: حضرت می‌فرمایند العَملُ ثمّ الاستقامةُ ثمّ الصبرُ و الورع؛ یعنی کار و تلاش، استقامت، صبر و پارسایی اساس حرکت انسان مؤمن است. قرآن برای عمل نازل شده و تلاوت و قرائت مقدمه عمل است. ما باید در تمام مأموریت‌ها، از جمله در شورای همکاری، روح عمل‌گرایی و پیگیری را تقویت کنیم تا کار به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه استقامت در مسیر، شرط موفقیت در هر اقدام دینی و فرهنگی است، افزود: در مسیر فعالیت‌ها، آسیب‌ها و موانعی وجود دارد؛ گاه بیرونی و گاه درونی. ممکن است انسان به فزون‌طلبی گرفتار شود و به‌جای خدمت به مردم به دنبال منافع شخصی خود برود. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: الصبر و الورع، یعنی باید در برابر این تمایلات نفسانی و شبهات، صبر و پارسایی پیشه کرد تا به هدف الهی رسید.

برخی دستگاه‌ها در گفتار و نوشتار متوقف می‌مانند

وی با تأکید بر لزوم تبعیت از امامان معصوم (ع) و عمل به آموزه‌های دین، گفت: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید شما نشانه‌ها و پرچم‌هایی دارید که باید به آن‌ها اقتدا کنید؛ قرآن، سنت و عترت. علما و معلمان نیز باید چنین پرچم‌هایی برای جامعه باشند. مردم و نسل جوان به ما به چشم نشانه هدایت نگاه می‌کنند؛ پس باید رفتار و منش ما نیز نشانه‌ای از علم، اخلاق و عمل باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به آیات قرآن درباره امامت، افزود: قرآن می‌فرماید یوم ندعو کلّ أناس بإمامهم؛ هر امتی با امام خود محشور می‌شود. یعنی پیوند امت با امام، هم در دنیا و هم در آخرت تداوم دارد. امامت در متن زندگی بشر تا قیامت جاری است. پس تبعیت از امام و الگوگرفتن از او، ضامن هدایت و رستگاری است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تصریح کرد: در شورای همکاری حوزه و آموزش‌وپرورش، ما مأموریت داریم که عمل کنیم و نتایج ملموس و عینی به دست آوریم. نباید تسلیم موانع و فزون‌طلبی‌ها شویم. برخی از مشکلات دستگاه‌ها همین است که در گفتار و نوشتار متوقف می‌مانند و خروجی واقعی ندارند. وجود لفظی و کتبی کافی نیست، ما به وجود خارجی نیاز داریم؛ به اتفاقاتی که در زندگی واقعی مردم اثر بگذارد.

تأکید بر پیوند میان دین و دانش

وی ادامه داد: در کشور ما گاهی گفته می‌شود ۳۵ درصد برنامه‌ها اجرا شده و ۶۵ درصد اجرا نشده است. یعنی اگر هیچ برنامه‌ای هم نداشتیم، باز همان میزان به‌صورت طبیعی انجام می‌شد، هدف از برنامه‌ریزی، تحقق واقعی اهداف است، نه تولید اسناد بی‌عمل، باید نظارت، هدایت و سنجش داشته باشیم تا مشخص شود که از کجا شروع کرده‌ایم و به کجا رسیده‌ایم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به طرح‌های موفق همکاری میان حوزه و آموزش‌وپرورش، افزود: طرح امین یکی از محصولات همین همکاری است که در آن تعدادی از نیروهای حوزوی به‌صورت رسمی در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند. انتظار ما این است که تمام بندهای شورای همکاری به طور کامل اجرا و پیگیری شود. رؤسای آموزش‌وپرورش و ائمه جمعه باید در شهرستان‌ها جلسات مشترک داشته باشند تا اهداف شورا به‌صورت میدانی تحقق یابد.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر پیوند میان دین و دانش، اظهار داشت: اگر دین باشد و دانش نباشد، جامعه عقب‌مانده می‌شود و وابستگی به دیگران پیدا می‌کند. اگر دانش باشد و دین نباشد، جامعه به فساد و بحران اخلاقی دچار می‌شود. امروز در جهان، شاهد جوامعی هستیم که علم دارند؛ اما از معنویت تهی‌اند؛ بنابراین ترکیب دین و دانش، راه سعادت است.

وی در ادامه با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان در آینده انقلاب، گفت: ما با نسل جوانی روبه‌رو هستیم که کشور، رهبر و هویت انقلابی خود را دوست دارند. آنها آرمان‌خواه‌اند و گاه در تعجیل برای رسیدن به آرمان‌ها از واقعیات فاصله می‌گیرند. وظیفه ما هدایت این نسل است تا از واقعیت‌ها به‌سوی آرمان‌ها حرکت کنند، نه برعکس.

معلمان و مربیان باید خودشان الگوی عملی باشند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان به موضوع «حلقه‌های صالحین» اشاره کرد و افزود: سه هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای حلقه‌های صالحین در تابستان امسال با همکاری سپاه پاسداران به مشهد مقدس اعزام شدند و دوره‌های معرفتی، بصیرتی و معنوی را گذراندند، ما باید میان این حلقه‌ها و تشکل‌های دانش‌آموزی ارتباط منسجم برقرار کنیم تا هم‌افزایی شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: درحالی‌که سرویس‌های اطلاعاتی و فرهنگی دشمن علیه کشور ما هماهنگ عمل می‌کنند، ما نیز باید هماهنگ باشیم. آموزش‌وپرورش، بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی و سازمان تبلیغات باید با هم متصل شوند تا جوان عالم، مؤمن، انقلابی، اخلاق‌مدار و عدالت‌خواهی که رهبر معظم انقلاب از آن یاد می‌کنند، تربیت شود.

وی افزود: اگر این کار به‌درستی انجام نشود، ممکن است کسانی ادعا کنند جوان مؤمن یا انقلابی هستند، اما فاقد معنویت و اخلاق باشند. تربیت صحیح باید جامع باشد و از مسیر شورای همکاری حوزه و آموزش‌وپرورش تحقق یابد. معلمان و مربیان باید خودشان الگوی عملی باشند؛ نمی‌شود کسی بگوید نماز بخوانید؛ اما خودش اهل نماز نباشد.

مردم و به‌ویژه جوانان در معرض غفلت از مسجد قرار دارند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اهمیت رفتار مربیان، گفت: تربیت یعنی گفتار و رفتار مربی معروف و نیکو باشد. اگر کسی مسئولیتی دارد؛ اما بداخلاق یا تندخوست، آثار تربیتی منفی برجای می‌گذارد. مسئولان باید در گفتار و کردار خود نشانه علم و تقوا باشند تا نسل جوان از آنان الگو بگیرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری به ما اعتماد کرده‌اند تا این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم. باید آثار واقعی آن را در جامعه ببینیم. درعین‌حال هم باید موفقیت‌ها را ببینیم تا امیدمان حفظ شود و هم کمبودها را بشناسیم تا تلاش بیشتری کنیم.

وی با اشاره به محوریت مسجد در برنامه‌های فرهنگی، گفت: امروز سرگرمی‌ها فراوان شده و مردم، به‌ویژه جوانان، در معرض غفلت از مسجد قرار دارند. باید اندیشه کنیم که چگونه می‌توان حضور نسل نوجوان و جوان را در مساجد و نمازجمعه پررنگ‌تر کرد. همکاری ائمه جمعه و نهادهای فرهنگی برای رونق مساجد ضروری است.

ارتباط با مساجد و نمازجمعه باید هدفمند باشد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به اهمیت هدایت و نظارت در شورا، گفت: باید نظام نظارت و سنجش داشته باشیم تا فعالیت‌ها اثرگذار شود. در موضوع شرکت در نمازجمعه نیز برخی شبهات مطرح می‌شود، اما تجربه نشان داده است دانش‌آموزان با شوق و علاقه در نمازجمعه شرکت می‌کنند و هیچ‌گونه اجبار وجود ندارد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: ارتباط با مساجد و نمازجمعه باید هدفمند باشد و از حالت مناسبتی خارج شود. انجمن اولیاومربیان نیز باید در این زمینه فعال باشند تا خانواده‌ها و مدارس در تربیت دینی هم‌افزا عمل کنند.

وی گفت: عزم ما جزم است تا به یاری خداوند متعال و عنایت حضرت صاحب‌الامر (عج)، امسال متفاوت از سال‌های گذشته در مسیر اجرای برنامه‌های شورای همکاری حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش گام‌های اساسی برداریم. این امر بدون همکاری همه‌جانبه مسئولان، ائمه جمعه، مدیران آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های فرهنگی ممکن نیست.