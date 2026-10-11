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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

رضایی: مهارت‌آموزی مسیر ورود جوانان به بازار کار را هموار می‌کند

رضایی: مهارت‌آموزی مسیر ورود جوانان به بازار کار را هموار می‌کند

بوشهر- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، مهارت‌آموزی و تحصیل در هنرستان‌ها را از عوامل مؤثر در افزایش فرصت‌های اشتغال جوانان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر یکشنبه در جمع دانش‌آموزان و معلمان هنرستان علامه طباطبایی برازجان، ضمن بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه آموزشی، بر ضرورت پیگیری برای رفع مشکلات مدرسه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تحصیل در هنرستان‌ها اظهار کرد: تحصیل در هنرستان و فراگیری مهارت‌های تخصصی می‌تواند ضمانت اشتغال جوانان در آینده را افزایش دهد؛ چراکه بسیاری از افراد با وجود تحصیل در رشته‌های نظری و ورود به این حوزه‌ها، همچنان با مشکل بیکاری مواجه هستند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، مهارت‌آموزی را یکی از راهکارهای تقویت اشتغال دانست و بر اهمیت آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بازار کار تأکید کرد.

رضایی همچنین در این نشست به مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان و مربیان هنرستان علامه طباطبایی برازجان پرداخت و بر پیگیری برای رفع مشکلات این مجموعه آموزشی تأکید کرد.

کد مطلب 6974875

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