به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر یکشنبه در جمع دانش‌آموزان و معلمان هنرستان علامه طباطبایی برازجان، ضمن بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه آموزشی، بر ضرورت پیگیری برای رفع مشکلات مدرسه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تحصیل در هنرستان‌ها اظهار کرد: تحصیل در هنرستان و فراگیری مهارت‌های تخصصی می‌تواند ضمانت اشتغال جوانان در آینده را افزایش دهد؛ چراکه بسیاری از افراد با وجود تحصیل در رشته‌های نظری و ورود به این حوزه‌ها، همچنان با مشکل بیکاری مواجه هستند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، مهارت‌آموزی را یکی از راهکارهای تقویت اشتغال دانست و بر اهمیت آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بازار کار تأکید کرد.

رضایی همچنین در این نشست به مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان و مربیان هنرستان علامه طباطبایی برازجان پرداخت و بر پیگیری برای رفع مشکلات این مجموعه آموزشی تأکید کرد.