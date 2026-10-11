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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی تحقق نمی‌یابد

همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی تحقق نمی‌یابد

رئیس بانک مرکزی گفت: امروز وعده وزیر خزنه داری امریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران تمام شد. حالا به جای اینکه صحبت از نتیجه وعده دوهفته‌ای خود به میان آورند از چاپ پول در ایران صحبت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی کشورمان در پاسخ به صحبت‌های امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا که از «چاپ پول» و تکرار ادعای فروپاشی اقتصاد ایران سخن می‌گوید؛ گفت: امروز طبق وعده وزیر خزنه داری امریکا اخرین روز مهلت دوهفته‌ای فروپاشی اقتصاد ایران بود. اقای بسنت به جای اینکه صحبت از نتیجه وعده دوهفته‌ای خود به میان آورد، صحبت از چاپ پول در ایران کرده است.

همتی اضافه کرد: واقعیت‌های اقتصادی را باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری سنجید، نه با مواضع سیاسی.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، آخرین ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۵۶٫۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱٫۶ درصد در شهریور کاهش یافته است؛ یعنی ۴٫۸ واحد درصد کاهش طی سه ماه و برخلاف ادعای امریکایی‌ها رشد نقدینگی در شهریور به کمترین مقدار یعنی ۱.۳ درصد رسید و با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، روند افزایشی نرخ ارز که ناشی از انتظارات بود، متوقف و حتی کاهشی شد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: فشار اقتصادی واقعیتی است که مردم آن را احساس می‌کنند؛ اما فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی.

کد مطلب 6974915

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    نظرات

    • Hamid IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
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      حالا هفته بعد دلار ۲۸۰ تومن میشه
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
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      هر موقع اومدی در رأس دلار گرون شد طلا گرون شد...همه چی میکشه بالا وتورم ایجاد میشه توضیح بدید
    • IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
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      اقای همتی شما ۱-۲م دلار وارد بازار کردید هدف کاهش قیمت بود ایا به نتیجه رسیدید؟
    • حسن حسنی IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
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      آقای همتی وقت آن نرسیده که از نظارت بر بازار ، به کنترل بازار و قیمت و تورم مشغول شوید؟؟؟!!!

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