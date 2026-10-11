تیم های برتر کاراته استان بوشهر مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور موسی کشتکار، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و علامی، رئیس هیئت کاراته استان بوشهر برگزار شد و فرصتی برای نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کاراته استان فراهم کرد.

در بخش آقایان، تیم نیروگاه اتمی بوشهر مقام نخست را کسب کرد، خانه قهرمانان چغادک در جایگاه دوم ایستاد و تیم پارس جنوبی جم به مقام سوم رسید.

در بخش بانوان نیز تیم تاکتیک بوشهر عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم کنگان دوم شد و نیروگاه اتمی بوشهر در جایگاه سوم قرار گرفت.

مسابقات تیمی قهرمانی کاراته استان بوشهر، علاوه بر ایجاد فضای رقابتی میان تیم‌های استان، فرصتی برای شناسایی استعدادهای ورزشی، تقویت همدلی میان ورزشکاران و ارتقای سطح فنی کاراته استان بود.

حضور تیم‌های مختلف از سراسر استان و رقابت در دو بخش آقایان و بانوان، ظرفیت کاراته بوشهر و تلاش مربیان، ورزشکاران و مجموعه‌های ورزشی برای پیشرفت در این رشته را نشان داد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های برتر با کسب مقام‌های نخست تا سوم در دو بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.