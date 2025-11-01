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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

پاپی‌زاده: ابهام وضعیت اقامت اتباع و تحصیل فرزندانشان باید مشخص شود

پاپی‌زاده: ابهام وضعیت اقامت اتباع و تحصیل فرزندانشان باید مشخص شود

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برای آن دسته از اتباع که فرزند محصل دارند و وضعیت اقامتشان مبهم است، می‌توان بازه‌ سه تا شش‌ماهه تعیین کرد تا ضمن ادامه تحصیل فرزندان، در این مدت تعیین تکلیف شوند.

عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئله حضور اتباع خارجی در کشور، ساماندهی را از مسائل مهم و مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری‌های دولت‌های مختلف عنوان کرد و گفت: متأسفانه موضوع ساماندهی اتباع خارجی در کشور ما دچار ترک فعل از سوی دولت‌های مختلف شده است. اگرچه بحث ساماندهی اتباع در مقاطع مختلف مطرح شد، اما در عمل اقدام مؤثری انجام نگرفت و اکنون این مسئله به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر در خصوص ساماندهی اتباع غیرمجاز، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در کشورمان رخ داد، اقداماتی برای خروج اتباع بیگانه از کشورمان انجام شد. باید توجه داشت که حضور بی‌ضابطه و غیرقانونی اتباع بیگانه در کشور، هزینه‌های سنگینی را به دوش دولت گذاشته است.

پاپی‌زاده توضیح داد: در حال حاضر بخشی از یارانه‌هایی که برای ۸۱ میلیون نفر ایرانی پرداخت می‌شود، عملاً به اتباع خارجی نیز تعلق می‌گیرد. این مسئله در بخش‌هایی مانند برق، آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی و آموزشی نمود دارد و طبیعتاً فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد می‌کند. با این حال، نمی‌توان به‌صورت ناگهانی و بدون برنامه تصمیم به قطع دسترسی این افراد از خدمات عمومی گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش اتباع بیگانه در بخش‌هایی از اقتصاد کشور، گفت: نباید فراموش کرد که بخشی از نیروی کار در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان و مشاغل یدی را اتباع بیگانه تأمین می‌کنند؛ حوزه‌هایی که کارگران داخلی کمتر تمایل به فعالیت در آن دارند. اکنون با خروج بخشی از اتباع از کشور، تولیدکنندگان در حوزه‌هایی مانند کشاورزی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

پاپی‌زاده افزود: در عین حال، دولت باید اولویت اشتغال را برای شهروندان ایرانی حفظ کند، اما در بخش‌هایی که نیروی متقاضی وجود ندارد، می‌توان با وضع ضوابط مشخص، زمینه ورود قانونی نیروی کار خارجی را فراهم کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است اتباع خارجی در چارچوب قانون و در بازه زمانی مشخص وارد کشور شوند، نوع فعالیت‌شان معلوم باشد و خدمات آموزشی و بهداشتی مورد نیاز آنان نیز با پیش‌بینی منابع مالی از محل مالیات و درآمدهای حاصل از اشتغال خودشان تأمین شود.

وی در ادامه بر ضرورت اقدام هماهنگ میان دستگاه‌ها در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه دانش‌آموزان افغانستانی به دلیل عدم تعیین تکلیف وضعیت اقامتشان در ایران بعضاً امکان تحصیل در مدارس کشور را ندارند که به دلیل بلاتکلیفی وضعیت بسیاری از اتباع است، آموزش‌وپرورش باید پیشنهاد مشخصی به وزارت کشور ارائه دهد؛ نخست باید تمام اتباع بیگانه شناسنامه‌دار شوند و وضعیت اقامت آن‌ها مشخص گردد. برای خانواده‌هایی که فرزند محصل دارند و وضعیت اقامتشان مبهم است، می‌توان بازه‌ای سه تا شش‌ماهه تعیین کرد تا ضمن ادامه تحصیل فرزندان، در این مدت تکلیف اقامت خانواده مشخص شود؛ یا کشور را ترک کنند، یا در صورت احراز شرایط قانونی، اقامت خود را تثبیت کنند.

پاپی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تداوم وضعیت بلاتکلیفی به نفع هیچ‌کس نیست. ساماندهی دقیق و قانونی اتباع بیگانه اقدامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6637513
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      87 39
      پاسخ
      افغانی باید اخراج بشه مجاز وغیر مجاز
    • ایراندخت IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      72 27
      پاسخ
      فقط اخراج تمام دنیا داره اخراجشون میکنه ایران با این اوضاع تا حالا باید همشونو بیرون کرده باشه تازه میخوان تصمیم بگیرن اخراج افغانی مطالبه ملی
    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      85 42
      پاسخ
      اگه اجازه تحصیل بهشون بدید دیگه رفتن و بی خیال میشن هزینه مدارس دولتی از بیت المال و مخصوص مردم ایران حق ندارید بیت المال و خرج اتباع کنید
      • ناشناس IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
        57 66
        هیچی خرج بچه‌ها ی اتباع نمیشه ار هر بچه ای وقتی ۱۰تا۱۵میلیون شهریه میگیرند این کجاش بیت المال هست فقط بلدین حرف مفت بزنید
    • رضا IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      73 29
      پاسخ
      فقط اخراج والسلام
    • هموطن IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      62 18
      پاسخ
      اصلا نگران اتباع نباشید اول دانش آموز ایرانی رو بی نیاز از امکانات تحصیلی کنی افغانی بره کشور خودش
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      60 31
      پاسخ
      وزارت کشور خواهشا همه افغان اخراج کن همه کشور ها اخراج میکنند حتی ۲۰کشور اروپا افغانها را اخراج میکنن‌ ایران دیگه جایی برای افغان نیست چه مجاز چه غیر مجاز همه اخراج اخراج
    • ناشناس IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      55 31
      پاسخ
      اخراج اتباع افغان خواسته ملی تمام ملت ایران است ما با کمبود مدارس و معلم و کلاس و همچنین کمبود آب و برق و گاز وبا این وضعیت بحرانی که کشور ایران دارد اتباع حتما باید اخراج شوند
    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      10 2
      پاسخ
      شما نماینده مردم ایران هستی نه که نماینده اتباع بیگانه افغانی. ازحقوق مردم ایران حراست کنی .دفاع کنی .الان چرا شما هزینه برلی کشور ایجاد میکنی .خواسته مامردم ایران اخراج همه اتباع افغانی هست
    • رضا IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      3 14
      پاسخ
      برای این حجم از نژادپرستی متاسفم
      • نگران ایران IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
        6 0
        درود ، دوستان گرامی که حرف از نژاد پرستی میزنند، ناراحتی ما،فریاد خاموش ملتی هست که خودش هم از ابتدایی ترین امکانات و رفاهیات محرومه،اگر ایرانی از نیازهای اولیه و یارانه و امکانات کشور خودش به درستی بهره مند بود که اینقدر هزینه های گزافی که برای مهاجرین محترم انجام میشه، برای ایرانیان رنج آور نبود. ما الان برق و آبم نداریم، هیچ کجای دنیا اینقدر بی ضابطه در رو‌باز نمیکنند که همگی بفرمایید داخل، یک مهاجر ایرانی تا مدت زیادی در کمپ نباشد، سلامت جسم و روح او تایید نشود، اجازه ورود به کشور را ندارد.
    • محمد CA ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      13 2
      پاسخ
      سلام آقای پاپی زاده شما را به خدا قسم می دهم شما را به ایران قسم می دهم که بچه‌های افعانی را در مدارس دولتی راه ندهید مدارس پر شده از بچه‌ها افغانی برای بچه‌های ایرانی جا نیست
    • مرتضی IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      2 4
      پاسخ
      با ساماندهی، دقیق میشه مشکلات اشتغال‌ در بخش‌های که نیاز به نیرو دارند؛ مرتفع کرد.
    • سعید CH ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      11 2
      پاسخ
      اخراج همه چه مجاز چه غیرمجاز خواست همه ایرانیان
    • فاطیما IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      10 1
      پاسخ
      کدوم اخراج دوباره که آوردنشون
    • سارا IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      12 0
      پاسخ
      من نمیفهمم چرا انقد به فکر افعانیها هستین. به فکر مردم خودمون باشید بیگانه به درد ما نمیرسد. اخراج فقط اخراج
    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      12 0
      پاسخ
      وضعیت مشخصه. همه شون باید بر گردن کشورشون
    • دادا IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      10 0
      پاسخ
      اقای پاپی اتباعی که مجوز قانونی پاسپورت وویزا ندارند چطور فرزندان انها تحصیل کنند وحق مردم کشور وبودجه تحصیلی فرزتدان انها دولت ما بدهد
    • میهن دوست IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      9 0
      پاسخ
      فقط اخراج اتباع
    • علیرضا خوراهه IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      0 9
      پاسخ
      یه فکری برای فرزند مادر ایرانی کنید تاوان اشتباه والدین رو میدن بدونه هویت و شناسنامه زندگی می‌کنند
    • IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      6 4
      پاسخ
      افغانستانیها خیلی هم خوشحال هستند که دارن میرن کشورشون نیازی هم نیست که دولت خودشو خسته کنه با این همه پیشرفتی که افغانستان داره میکنه باید اونایی که توکشورهای اروپایی هم هستن برگردن حیف شون نیست بااین همه تجربه ای که دارن توکشورهای بقیه تحقیر بشن به امید موفقیت های که درپیشرو افغانها است
    • علی IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      8 1
      پاسخ
      خواسته و مطالبه مردم اخراج همه افغانهاست.
    • محسن IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      5 2
      پاسخ
      واسشون یک مدرسه جدا آماده کنید، کلاسهای پنجاه نفری معلم نمی تونه به بچه ها حواسش باشه وسطخ نمرات پایین اومده. اخراج مجاز و غیر مجاز تا آخرین نفر خواست مردم ایران 🙌
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      10 3
      پاسخ
      یادشهدا یکی از آرمانهای بزرگ شهدا حفظ خاک و ناموس و استقلال کشور از دست بیگانگان بود که بیگانگان کشور تصرف نکنند
    • ونداد IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      7 2
      پاسخ
      اخراج
    • بشیراحمد برهانی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      0 6
      پاسخ
      بسیار عالی
    • حمید IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      اخراج تمام افغانيها مجاز وغیر مجاز نداره همشون باید برن کشور خودشون

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