عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئله حضور اتباع خارجی در کشور، ساماندهی را از مسائل مهم و مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری‌های دولت‌های مختلف عنوان کرد و گفت: متأسفانه موضوع ساماندهی اتباع خارجی در کشور ما دچار ترک فعل از سوی دولت‌های مختلف شده است. اگرچه بحث ساماندهی اتباع در مقاطع مختلف مطرح شد، اما در عمل اقدام مؤثری انجام نگرفت و اکنون این مسئله به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر در خصوص ساماندهی اتباع غیرمجاز، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در کشورمان رخ داد، اقداماتی برای خروج اتباع بیگانه از کشورمان انجام شد. باید توجه داشت که حضور بی‌ضابطه و غیرقانونی اتباع بیگانه در کشور، هزینه‌های سنگینی را به دوش دولت گذاشته است.

پاپی‌زاده توضیح داد: در حال حاضر بخشی از یارانه‌هایی که برای ۸۱ میلیون نفر ایرانی پرداخت می‌شود، عملاً به اتباع خارجی نیز تعلق می‌گیرد. این مسئله در بخش‌هایی مانند برق، آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی و آموزشی نمود دارد و طبیعتاً فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد می‌کند. با این حال، نمی‌توان به‌صورت ناگهانی و بدون برنامه تصمیم به قطع دسترسی این افراد از خدمات عمومی گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش اتباع بیگانه در بخش‌هایی از اقتصاد کشور، گفت: نباید فراموش کرد که بخشی از نیروی کار در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان و مشاغل یدی را اتباع بیگانه تأمین می‌کنند؛ حوزه‌هایی که کارگران داخلی کمتر تمایل به فعالیت در آن دارند. اکنون با خروج بخشی از اتباع از کشور، تولیدکنندگان در حوزه‌هایی مانند کشاورزی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

پاپی‌زاده افزود: در عین حال، دولت باید اولویت اشتغال را برای شهروندان ایرانی حفظ کند، اما در بخش‌هایی که نیروی متقاضی وجود ندارد، می‌توان با وضع ضوابط مشخص، زمینه ورود قانونی نیروی کار خارجی را فراهم کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است اتباع خارجی در چارچوب قانون و در بازه زمانی مشخص وارد کشور شوند، نوع فعالیت‌شان معلوم باشد و خدمات آموزشی و بهداشتی مورد نیاز آنان نیز با پیش‌بینی منابع مالی از محل مالیات و درآمدهای حاصل از اشتغال خودشان تأمین شود.

وی در ادامه بر ضرورت اقدام هماهنگ میان دستگاه‌ها در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه دانش‌آموزان افغانستانی به دلیل عدم تعیین تکلیف وضعیت اقامتشان در ایران بعضاً امکان تحصیل در مدارس کشور را ندارند که به دلیل بلاتکلیفی وضعیت بسیاری از اتباع است، آموزش‌وپرورش باید پیشنهاد مشخصی به وزارت کشور ارائه دهد؛ نخست باید تمام اتباع بیگانه شناسنامه‌دار شوند و وضعیت اقامت آن‌ها مشخص گردد. برای خانواده‌هایی که فرزند محصل دارند و وضعیت اقامتشان مبهم است، می‌توان بازه‌ای سه تا شش‌ماهه تعیین کرد تا ضمن ادامه تحصیل فرزندان، در این مدت تکلیف اقامت خانواده مشخص شود؛ یا کشور را ترک کنند، یا در صورت احراز شرایط قانونی، اقامت خود را تثبیت کنند.

پاپی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تداوم وضعیت بلاتکلیفی به نفع هیچ‌کس نیست. ساماندهی دقیق و قانونی اتباع بیگانه اقدامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.