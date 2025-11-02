لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند.



وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر اصلاح تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.



براساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره یک ماده واحده این لایحه، برابری پول‌های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده ۴۴ این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می‌شود.