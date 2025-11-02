  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۸

لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اصلاح شد

لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی را در لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اعمال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند.

وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر اصلاح تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره یک ماده واحده این لایحه، برابری پول‌های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده ۴۴ این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می‌شود.

کد مطلب 6641921
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها