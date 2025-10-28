مومنی: کالابر ناایمن جان یک شهروند رشتی را گرفت

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ظهر امروز تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از وقوع حادثه‌ای دلخراش در یکی از ساختمان‌های خیابان بیستون حکایت داشت. بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه چهار آتش‌نشان و افسر ارشد به محل اعزام شد.

وی افزود: در لحظات اولیه حضور تیم امدادی، مشاهده شد مردی حدود ۷۵ ساله بین کابین کالابر و دیواره ساختمان در طبقه دوم گرفتار شده است. متأسفانه این فرد به علت شدت آسیب‌ها جان خود را از دست داده بود و نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی محل، پیکر وی را خارج کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت با اشاره به تکرار چنین حوادثی طی سال‌های اخیر گفت: متأسفانه نصب و استفاده از کالابرها – که در یک اشتباه رایج با عنوان «بالابر» یا «آسانسور» شناخته می‌شوند – هیچ‌گونه تأییدیه‌ای از سازمان آتش‌نشانی ندارند و از اساس ناایمن محسوب می‌شوند.

مؤمنی تأکید کرد: این تجهیزات حتی برای جابجایی کالا نیز خطرناک هستند، چرا که احتمال سقوط اجسام و بروز حوادث مرگبار در آن‌ها بسیار بالاست. استفاده از کالابرهای غیراستاندارد، به‌ویژه در ساختمان‌های مسکونی و تجاری، تهدیدی جدی برای جان شهروندان است.

وی با بیان اینکه بسیاری از این تجهیزات با ابتکار شخصی و خارج از نظارت رسمی ساخته می‌شوند، افزود: بارها شاهد بوده‌ایم که بی‌توجهی به اصول ایمنی در نصب کالابرها منجر به وقوع سوانح تلخ و از دست رفتن جان هم‌وطنان شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت در پایان از شهروندان خواست نسبت به استفاده از این وسایل هشدارها را جدی بگیرند و گفت: از همه مردم، به‌ویژه سالمندان و خانواده‌ها می‌خواهم از به‌کارگیری کالابرهای فاقد مجوز و غیراستاندارد خودداری کنند و در صورت مشاهده چنین تجهیزاتی در اماکن عمومی یا منازل، از استفاده از آن پرهیز کنند.