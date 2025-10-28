معاون استاندار بوشهر: یاری رساندن سبک زندگی داوطلبان هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر سه شنبه در گردهمایی علمی کاربردی معاونین امور داوطلبان جمعیت هلال احمر سراسر کشور که با حضور مدیران، مسئولان و فعالان داوطلب این حوزه از سراسر کشور در بوشهر به ارزش والای مفهوم داوطلبی اشاره کرد و افزود: داوطلبی واژه‌ای است برخواسته از عشق، عاطفه، نوع‌دوستی و بشردوستی. در دنیای مادی امروز، جایی که بسیاری از روابط رنگ منفعت به خود گرفته، کار داوطلبانه بیش از هر زمان دیگری معنا و ارزش می‌یابد.

وی با تجلیل از خدمات‌رسانی جمعیت هلال احمر افزود: شما، سرخ و سفیدپوشانی هستید که مرز نمی‌شناسید؛ فارغ از نگاه سیاسی، رنگ، نژاد و مذهب و در واقع، کلیدواژه فعالیت شما «انسان» است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه یاری رساندن مأموریت شما نیست؛ بلکه سبک زندگی، باور و رویکرد شماست، افزود: داوطلبی یعنی خدمت بدون انتظار، یعنی عشق به انسان و انسانیت. مأموریت برای شما، یعنی خدمت داوطلبانه که از باور و ایمان به ارزش‌های انسانی سرچشمه می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای اخیر جمعیت هلال احمر یادآور شد: افزایش چشمگیر شمار داوطلبان از حدود ۴۰۰ هزار نفر به نزدیک ۴ میلیون نفر طی ۲ سال گذشته، اقدامی بی‌نظیر و افتخارآمیز است که نشان از مدیریت خلاق و جهادی رئیس جمعیت هلال احمر، دکتر کولیوند و تلاش ارزشمند شما داوطلبان دارد.

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حفظ ارزش‌های انسانی در دنیای مدرن بیان کرد: در جامعه‌ای که از عصر ماشین به سوی هوش مصنوعی پیش می‌رود، چالش بزرگ ما از دست‌دادن عاطفه و احساسات انسانی است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر تصریح کرد: پیشنهاد من این است که جمعیت هلال احمر مأموریتی تازه برای خود تعریف کند؛ مأموریت پاسداری از عاطفه، احساس و نوع‌دوستی در عصر هوش مصنوعی. باید مراقب باشیم این ارزش‌های ناب انسانی در روند تکنولوژی گم نشود.