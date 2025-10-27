توقیف ۸۳۹ وسیله نقلیه متخلف در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: طرح نظارتی با هماهنگی قضائی در ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان تحت پوشش این منطقه اجرایی شده است.»

به گفته وی، از این تعداد ۶۵۷ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸۲ دستگاه خودرو به دلیل نداشتن پلاک یا استفاده از پلاک مخدوش و دستکاری شده توقیف و به پارکینگ‌های مشخص انتقال داده شده‌اند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: هدف از اجرای اینگونه طرح‌ها، برقراری نظم بیشتر در حمل و نقل عمومی و مقابله با جرایم احتمالی است که اغلب با استفاده از خودروهای فاقد پلاک صورت می‌گیرد.

گفتنی است پلیس در ماه‌های اخیر اجرای طرح‌های مشابهی را در دستور کار داشته که به گفته کارشناسان موجب کاهش ۱۵ درصدی جرایم رانندگی در مناطق تحت پوشش شده است.