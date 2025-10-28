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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

سردار شجاعی‌نسب: ۱۵۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

سردار شجاعی‌نسب: ۱۵۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۱۵۹ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این رابطه پنج دستگاه تریلی متوقف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسن شجاعی‌نسب اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی شهرستان خوسف هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به پنج دستگاه تریلی تانک‌دار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر، خودروها را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از تریلی‌ها، ۱۵۹ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف کردند. در این رابطه پنج دستگاه تریلی توقیف و پنج نفر دستگیر شدند که با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار شجاعی‌نسب با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: از شهروندان خواستاریم در صورت کسب هرگونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان، بلافاصله موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 6637370

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