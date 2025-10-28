به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در دیدار اعضای تشکلهای دانش آموزی استان کرمان گفت: تجربه نشان میدهد بسیاری از مدیران و نمایندگان کنونی مسیر خود را از فعالیت در تشکلهای دانشآموزی آغاز کردهاند.
وی ضمن تبیین اهمیت کار تیمی و پرهیز از قهرمانسازی، از دانشآموزان خواست به جای پناه بردن به کار فردی، مهارتهای تشکیلاتی و همکاری جمعی را تمرین کنند.
وی ادامه داد: حضور در تشکلها زمینه ساز رشد مدیریتی، مسئولیتپذیری و مطالبه گری دانشآموزان است.
امام جمعه کرمان تاکید کرد: دانشآموز باید درس را به گونهای بیاموزد که توانایی تدریس آن را داشته باشد، زیرا تدریس نشانگر تسلط واقعی بر مطلب است و زمینه را برای غلبه بر ترس از آزمونها فراهم میکند.
علیدادی سلیمانی، در خصوص سه محور مهم تربیتی گفت: دانش علمی و تلاش در یادگیری عمیق، اخلاق و رفتار دینی که باید همراه علم باشد و بصیرت و زمانشناسی که دانشآموزان را برای فهم جایگاه خود و تأثیرگذاری در جامعه آماده میکند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر ارزش آموزش و تربیت توأمان و بر ضرورت برنامهریزیهای دقیق در وزارت آموزش و پرورش برای پیگیری هر دو بعد تعلیم و تربیت برجسته تاکید کرد و با اشاره به ظرفیتهای علمی و توانمندیهای داخلی افزود: سابقه درخشان تاریخی و استعداد ایرانیان در عرصههای علمی باید به درستی هدایت و شکوفا شود.
وی از دانشآموزان خواست قدر خود را بدانند و با همت و کار تیمی مسیر تحقق اهداف فردی و اجتماعی را دنبال کنند.
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