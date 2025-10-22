امام جمعه کرمان: قوانین مربوط به مهریه های غیر معمول اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، صبح چهارشنبه در هجدهمین گردهمایی مدیران نمایندگی ستادهای مردمی دیه کشور که در شهر کرمان برگزار شد گفت: ائمه اطهار (ع) همواره به انجام کار خیر توصیه کرده‌اند و زندگی آنان الگوی کاملی برای همه ما است.

وی با تأکید بر اهمیت و جایگاه کار خیر در جامعه، به تبیین سه روش اصلی برای فعالیت‌های خیرخواهانه پرداخت و افزود: این اقدامات می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد نیازمند داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با استناد به فرمایشات امام علی (ع) مبنی بر اینکه کار خیر بسیار بزرگ و ارزشمند است، اظهار داشت: اقدام در مسیر خیر می‌تواند به سه شکل انجام شود که یکی از این موارد جلب کمک افراد متمول برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خدمات رسانی به نیازمندان است.

علیدادی سلیمانی، از کمک مستقیم به نیازمندان نیز به عنوان روش دوم مشارکت در امور خیر یاد کرد و افزود: روش دیگر نیز فراهم کردن بستر کار خیر مستمر در جامعه است.

وی ادامه داد: اصلاح قوانین مربوط به مهریه‌های غیر معمول موضوعی است که باید در سطح استان کرمان و کشور دنبال شود.

امام جمعه کرمان با تشکر از فعالیت‌های ستاد دیه، بر لزوم تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای کمک به مددجویان جرایم غیرعمد تاکید کرد.