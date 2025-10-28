به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا روز خوش، ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: برنامههای سازمان بسیج دانشآموزی در چهار چوب سند تحول بنیادین آموزشو پرورش طراحی شده و با هدف مسئولیتپذیری، هویتبخشی و ارتقا مهارتهای فردی دانشآموزان دنبال میشود.
وی با بیان اینکه در استان کرمان بیش از ۲۲۰۰ واحد بسیج دانشآموزی فعال وجود دارد افزود: بیش از ۳۵۰ هزار دانشآموز در استان کرمان در سامانههای بسیج ثبتنام کردهاند.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی کرمان با اشاره به اینکه حدود نیمی از مدارس این استان دارای واحد بسیج دانشآموزی هستند و بخشی از فعالیتهای تربیتی نیز در مساجد اجرا میشود تصریح کرد: برای تأسیس واحدهای بسیج دانش آموزی در مدارس غیر انتفاعی برنامه ای تحت عنوان چفیههای بهشتی داریم.
روز خوش، افزود: قریب ۴۱۴ واحد بسیج دانش آموزی در مدارس غیر انتفاعی استان کرمان فعالیت دارند.
وی با اشاره به نقش بسیج دانشآموزی در هدایت درس آمادگی دفاعی گفت: بیش از هزار دبیر و ۱۰۰ هزار دانشآموز امسال درس آمادگی دفاعی را فرا میگیرند.
وی با اشاره به اقداماتی که در جهت زیباسازی فضای مدارس صورت گرفته است گفت: در سال گذشته طرحهای جهادی دانشآموزی با عنوان شهید عجمیان برای زیباسازی و آمادهسازی فضای مدارس کرمان اجرا شد.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان کرمان همچنین از اجرای طرحهای تربیتی با نامهای شهید مهرداد عزیز اللهی، شهید بهنام محمدی و شهید فهمیده در بیش از ۵۰۰ مدرسه این استان خبر داد و افزود: این برنامهها بر پایه ارتباط سهگانه مدرسه، مسجد و منزل دنبال میشود.
روز خوش، ادامه داد: یادواره شهدای دانشآموز با عنوان لالههای روشن، اجرای طرح سینما مدرسه برای نمایش فیلمهای سینمایی و مستند، برگزاری نمایشگاه روایت نو با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقه ملی عکاسی قاب برتر در مراسم ۱۳ آبان؛ مسابقه ملی نقاشی با عنوان فرار موشها ویژه دانشآموزان ابتدایی، رویداد دستسازههای استکبارستیزی و… از جمله برنامههای پیشبینیشده هفته بسیج دانش آموزی در استان کرمان با محوریت استکبار ستیزی میباشند.
وی، تصریح کرد: اردوهای راهیان پیشرفت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف آشنایی دانشآموزان با پیشرفتهای علمی و صنعتی کشور برگزار میشوند و سال گذشته ۸۰ نفر از دانشآموزان نخبه و خانواده شهدا به اردوهای راهیان پیشرفت خارج از استان کرمان اعزام شدند.
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