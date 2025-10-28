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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

سلیمی: طرح تمرین تمام‌عیار بحران برای نیروهای امدادی گیلان اجرا می‌شود

سلیمی: طرح تمرین تمام‌عیار بحران برای نیروهای امدادی گیلان اجرا می‌شود

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از اجرای طرح تمرین تمام‌عیار در مواقع بحران در سطوح محلی، استانی، منطقه‌ای و ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: طبق قانون، سنجش و آمادگی دستگاه‌ها برای اجرای تمرین تمام عیار در مواقع بحران یکی از موارد مهم است که برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای آن در استان تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به اهداف این حصول آمادگی بیان کرد: افزایش آمادگی نیروهای امدادی، بهبود پاسخگویی به حوادث و سوانح، استانداردسازی فرآیندها از جمله اهداف است که در متن قانون به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان افزود: در این راستا، برگزاری سمینار توجیهی، کارگاه دور میزی، بازی، تمرین محدود، تمرین عملکرد و تمرین تمام عیار در دست اجرا است که در محل اردوگاه ۲۰ هکتاری جمعیت هلال احمر در چاف و چمخاله برگزار خواهد شد.

سلیمی از اجرای این تمرین‌ها در سطوح محلی، استانی، منطقه‌ای و ملی خبر داد و گفت: طرح آموزش آمادگی عمومی و اقدامات ایمنی در شرایط جنگی برای کارکنان دستگاه‌ها در قالب کارگاه ۸ ساعته پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: این آموزش ضمن خدمت با هدف ارتقا توانمندی، افزایش سطح آمادگی روانی و فیزیکی و … افراد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6637682

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