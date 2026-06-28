رئیس جدید پژوهشکده بیمه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده بیمه، آیین تکریم لیلی نیاکان رییس اسبق این پژوهشکده و معارفه محمد آریامنش به عنوان رئیس پژوهشکده بیمه، با حضور موسی رضایی رئیسکل بیمه مرکزی، مدیران ارشد صنعت بیمه، مدیران عامل شرکتهای بیمه، اعضای هیئت علمی و جمعی از پژوهشگران و کارکنان پژوهشکده برگزار شد.
حفظ هویت مستقل پژوهشکده، مهمترین دستاورد دوره گذشته
بر اساس این گزارش در ابتدای این مراسم، لیلی نیاکان با ارائه گزارشی از عملکرد دوران مسئولیت خود، حفظ استقلال و تثبیت جایگاه قانونی پژوهشکده بیمه را مهمترین دستاورد این دوره عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط آغاز مسئولیت خود گفت: زمانی مسئولیت پژوهشکده بیمه را پذیرفتم که بر اساس برخی مصوبات، هویت مستقل این مجموعه در معرض تغییر قرار داشت و این نهاد علمی با چالشهای جدی مواجه شده بود.
نیاکان افزود: با همدلی و همراهی بیمه مرکزی، سندیکای بیمهگران ایران، مدیران عامل شرکتهای بیمه، اعضای هیئت امنا و تلاش شبانهروزی همکاران پژوهشکده، این مسیر با موفقیت طی شد و در نهایت، مصوبه تثبیت و استمرار فعالیت مستقل پژوهشکده بیمه به تصویب رسید؛ دستاوردی که تضمینکننده تداوم نقش علمی و تخصصی این نهاد در صنعت بیمه است.
رئیس پیشین پژوهشکده بیمه با تأکید بر اینکه در کنار صیانت از موجودیت پژوهشکده، توسعه فعالیتهای علمی نیز مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: طی این مدت تلاش شد ارتباط پژوهشکده با بدنه صنعت بیمه تقویت شود، پژوهشهای کاربردی گسترش یابد و این مجموعه بیش از گذشته در فرآیند تصمیمسازی صنعت ایفای نقش کند.
وی در پایان با قدردانی از اعضای هیئت امنا، شورای پژوهشی، شورای نشر، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، مدیران و کارکنان پژوهشکده، برای دکتر محمد آریامنش در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد مسیر توسعه علمی پژوهشکده با حمایت بیمه مرکزی ادامه یابد.
پژوهشکده باید به مرکز حل مسائل صنعت بیمه تبدیل شود
در ادامه، محمد آریامنش رئیس جدید پژوهشکده بیمه، با قدردانی از اعتماد رئیس کل بیمه مرکزی، این مسئولیت را فرصتی برای خدمت به صنعت بیمه دانست و اظهار کرد: امروز صنعت بیمه در آستانه تحولات مهمی قرار دارد و پژوهشکده باید نقش مؤثرتری در پشتیبانی علمی از این تحولات به منظور تغییر پارادیم ایفا کند.
وی با اشاره به تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بیمه مرکزی بر ضرورت تحول در صنعت بیمه، گفت: پژوهشکده بیمه باید از پژوهشهای صرفاً مقالهمحور فاصله گرفته و با تمرکز بر پژوهشهای مسئلهمحور، پاسخگوی نیازهای واقعی صنعت باشد.
آریامنش توسعه پژوهشهای کاربردی، هوشمندسازی صنعت بیمه، تقویت فناوریهای نوین، بازطراحی نظام تحلیل صنعت بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه، توسعه محصولات جدید و گسترش همکاری با صاحبنظران و خبرگان صنعت را از مهمترین اولویتهای دوره جدید مدیریت پژوهشکده برشمرد.
وی همچنین با تأکید بر عدالت سازمانی، شایستهسالاری و ارتقای جایگاه کارکنان پژوهشکده گفت: استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی کشور، بهرهگیری از تجربه مدیران پیشین و ایجاد همدلی میان کارکنان، از الزامات تحقق اهداف پیشروی پژوهشکده خواهد بود.
رئیس پژوهشکده بیمه همچنین از برنامهریزی برای ایجاد بانک نخبگان مدیریتی صنعت بیمه، بازنگری در اولویتهای پژوهشی متناسب با شرایط پساجنگ و مخاطرات طبیعی وهمچنین نیازهای اصلی صنعت بیمه خبر داد و خاطرنشان کرد: پژوهشکده بیمه با همکاری و اتکا به ظرفیت دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان صنعت، نقش مؤثری در آینده صنعت بیمه ایفا خواهد کرد.
پژوهشکده، تقویتکننده بینش صنعت بیمه است
در بخش دیگری از مراسم، محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران، با اشاره به نقش پژوهشکده در آینده صنعت بیمه اظهار کرد: صنعت بیمه امروز بیش از هر زمان دیگری به خرد، دانش، تجربه و آیندهنگری نیاز دارد و پژوهشکده میتواند این نقش را برای صنعت ایفا کند.
وی افزود: در شرایط پرتحول امروز، سازمانها بیش از آنکه به قدرت نیاز داشته باشند، به بینش و توان پیشبینی مخاطرات احتیاج دارند و پژوهشکده بیمه میتواند با تولید دانش و ارائه راهکارهای علمی، قدرت تحلیل مدیران صنعت بیمه را افزایش دهد.
پورکیانی با اعلام حمایت سندیکای بیمهگران ایران از برنامههای پژوهشکده، بر تعامل نزدیکتر میان این نهاد علمی و شرکتهای بیمه تأکید کرد و گفت: مدیران عامل صنعت بیمه آمادگی دارند از تمامی ظرفیتهای خود برای پیشبرد برنامههای پژوهشکده استفاده کنند.
ایجاد فرصت برای تربیت تخصصی مدیران مستعد جوان در صنعت بیمه
در پایان این مراسم، موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی، با قدردانی از خدمات دکتر لیلی نیاکان و تبریک به دکتر محمد آریامنش، بر نقش راهبردی پژوهشکده بیمه در آینده صنعت تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای حفظ جایگاه پژوهشکده بیمه گفت: این مجموعه ظرفیت بزرگی برای صنعت بیمه است و باید بیش از گذشته در خدمت توانمندسازی شرکتهای بیمه، مدیران و کارشناسان قرار گیرد.
رضایی با بیان اینکه یکی از چالشهای اساسی صنعت بیمه، ضعف در آموزشهای تخصصی و تربیت نیروی انسانی است، اظهار کرد: بسیاری از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه فرصت آموزشهای حرفهای و بهروز را نداشتهاند و پژوهشکده باید این خلأ را با سیاستگذاری کارآمد جبران کند و با همکاری دانشگاه های پیشرو و مراکز آموزشی معتبر این مهم را مدیریت نماید.
رئیسکل بیمه مرکزی از برنامه شناسایی استعداد های جوان و برنامه ریزی برای تربیت تخصصی آنان با کمک دانشگاه های پیشرو خبر داد و گفت: با هدف شناسایی وتربیت مدیران آینده صنعت بیمه، برنامه ریزی های لازم از سوی پزوهشکده با هماهنگی و حمایت بیمه مرکزی و در راستای ارتقای دانش حکمرانی، مدیریتی، تخصصی، اکچوئری مدیران کارآمد برای آینده، انجام و با همکاری دانشگاه ها اجرایی خواهد شد.
همچنین وی با اشاره به حوادثی همچون حادثه بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه، این رخدادها را نقطه عطفی برای بازنگری در رویکردهای صنعت بیمه دانست و افزود: پژوهشکده باید با تعریف پروژههای پژوهشی جدید، صنعت بیمه را برای مدیریت ریسکهای نوظهور، شرایط پساجنگ و حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی آماده کند.
رضایی همچنین بر ضرورت توسعه نظارت هوشمند در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: هدف بیمه مرکزی مداخله در امور اجرایی شرکتها نیست، بلکه صیانت از حقوق بیمهگذاران، پیشگیری از بینظمی در بازار و افزایش رضایت مردم از خدمات صنعت بیمه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش دانش تخصصی، توسعه آموزش های تخصصی با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها ، طراحی محصولات نوین و افزایش ضریب نفوذ بیمه شود، مورد حمایت بیمه مرکزی خواهد بود و پژوهشکده بیمه در تحقق این اهداف، نقشی محوری و تعیینکننده خواهد داشت.
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