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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

رقابت‌های تنیس فجیره؛ ایران جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کرد

رقابت‌های تنیس فجیره؛ ایران جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کرد

تیم ملی تنیس ایران در ادامه رقابت‌های تنیس فجیره امارات، کویت را هم شکست داد تا شاگردان امید سوری به روند پیروزی‌های خود ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، تیم ملی کشورمان که با حمیدرضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور در رقابت‌های تنیس فجیره به میدان رفته است پس از برتری مقابل سوریه در نخستین بازی، لحظاتی پیش کویت را هم ۳ بر صفر شکست داد تا به روند صعودی خود ادامه دهد.

در این بازی سامیار الیاسی در بازی نخست برای ایران به میدان رفت و موفق شد ۷ بر ۵ و ۶ بر ۴ به پیروزی برسد. در دومین دیدار علی یزدانی نماینده کشورمان بود که به مصاف حریف کویتی خود رفت. او در این بازی ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ پیروز شد تا نتیجه بازی ۲ بر صفر شود. در ادامه تیم کویت در بازی دونفره حاضر نشد تا نتیجه این دیدار ۳ بر صفر به سود ایران اعلام شود.

با این نتیجه تیم ملی تنیس ایران جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد و در آخرین بازی مرحله گروهی باید به مصاف عراق برود.

گفتنی است حمیدرضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور با هدایت امید سوری و به سرپرستی فرشاد صفتی راهی امارات شده‌اند تا در این رویداد به میدان بروند. در این مسابقات تیم‌های تنیس ایران، عراق، بحرین، اردن، امارات، قطر، کویت و سوریه حضور دارند.

کد مطلب 6637757
فریبا جلیل خانی

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