به گزارش خبرنگار مهر، علی حجت عصر سه‌شنبه در کارگاه ویژه امنیت فضای مجازی خراسان جنوبی اظهار کرد: امنیت دیجیتال، از ارکان اصلی حکمرانی هوشمند است و بدون فرهنگ‌سازی در زمینه سواد سایبری، نمی‌توان امنیت پایدار در فضای مجازی ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه «امنیت کاربران نخستین حلقه دفاع ملی است»، افزود: بسیاری از حملات سایبری از نقطه ضعف انسانی آغاز می‌شود؛ ازاین‌رو باید آگاهی عمومی نسبت به خطرات فیشینگ، جعل هویت و مهندسی اجتماعی افزایش یابد.

معاون امنیت سایبری شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، آموزش امنیت کاربری بخشی از سیاست ملی امنیت سایبری است و در ایران نیز باید فرهنگ امنیت به‌عنوان یک ضرورت عمومی نهادینه شود.

وی با بیان اینکه کاربران فضای مجازی مانند رانندگانی در جاده دیجیتال هستند، ادامه داد: رعایت نکردن اصول ایمنی در فضای مجازی، همانند رانندگی بدون توجه به قوانین است و می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

حجت با هشدار نسبت به انتشار اطلاعات شغلی و سازمانی در شبکه‌های اجتماعی گفت: مهاجمان سایبری پیش از هر حمله، اطلاعات کاربران را از فضای مجازی جمع‌آوری می‌کنند و همین داده‌های ساده می‌تواند پایه‌ریزی یک نفوذ باشد.

وی اضافه کرد: حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور نشان می‌دهد دشمنان از جنگ ترکیبی بهره می‌برند؛ یعنی هم‌زمان با حملات فنی، عملیات روانی نیز برای بی‌ثبات‌سازی افکار عمومی اجرا می‌شود.

معاون شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه امنیت، کمبود تجهیزات نیست، گفت: بسیاری از آسیب‌ها ناشی از پیکربندی غلط، تنظیمات نادرست و به‌روزرسانی ناقص سامانه‌هاست.

وی در پایان یادآور شد: ایران با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و نیروی انسانی متخصص، می‌تواند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های داخلی به قدرت برتر امنیت سایبری منطقه تبدیل شود.