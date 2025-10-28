به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید میدانی از جاده اهرم-برازجان با اشاره به درخواست‌های مردمی در خصوص تعداد زیاد سرعت‌کاه‌ها، اظهار کرد: کاهش سرعت‌کاه‌ها باید با کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن تمامی جوانب ایمنی انجام شود،.

وی گفت: هدف ما تسهیل تردد و کاهش تصادفات است و در این راستا، کارشناسان باید بررسی کنند که آیا کاهش سرعت‌کاه‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند و خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

فرماندار تنگستان افزود: ایمنی مردم اولویت اصلی ما است و هرگونه تصمیمی در این زمینه، با هماهنگی پلیس راه و سایر دستگاه‌های ذیربط اتخاذ خواهد شد.