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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

فرماندار تنگستان: تعداد سرعت‌کاه‌ها با رعایت ایمنی کاهش یابد

فرماندار تنگستان: تعداد سرعت‌کاه‌ها با رعایت ایمنی کاهش یابد

بوشهر- فرماندار شهرستان تنگستان بر لزوم کاهش سرعت‌کاه‌ها در محدوده این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید میدانی از جاده اهرم-برازجان با اشاره به درخواست‌های مردمی در خصوص تعداد زیاد سرعت‌کاه‌ها، اظهار کرد: کاهش سرعت‌کاه‌ها باید با کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن تمامی جوانب ایمنی انجام شود،.

وی گفت: هدف ما تسهیل تردد و کاهش تصادفات است و در این راستا، کارشناسان باید بررسی کنند که آیا کاهش سرعت‌کاه‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند و خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

فرماندار تنگستان افزود: ایمنی مردم اولویت اصلی ما است و هرگونه تصمیمی در این زمینه، با هماهنگی پلیس راه و سایر دستگاه‌های ذیربط اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 6637775

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