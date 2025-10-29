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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

عملیات اجرایی کانال هدایت آب سد بردول پارسیان آغاز شد

عملیات اجرایی کانال هدایت آب سد بردول پارسیان آغاز شد

بندرعباس - رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان، از آغاز عملیات اجرایی پروژه کانال هدایت آب سد بردول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسی، رئیس حوزه قضائی شهرستان پارسیان، از آغاز عملیات اجرایی پروژه کانال هدایت آب سد بردول خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و پروژه‌هایی که تأثیر چشمگیری در رشد و توسعه شهرستان و پیشگیری از خسارات به زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی دارد، اجرای کانال هدایت آب سد بردول است که از مهم‌ترین مطالبات مردمی و دغدغه‌های دیرینه شهروندان محسوب می‌شد.

وی افزود: در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم پیش‌قدمی دستگاه قضائی در حل چالش‌های پیش‌روی دولت و احصای مشکلات مردمی، دادگستری شهرستان پارسیان با رویکرد صیانت از حقوق عامه و کمک به اجرای طرح‌های عمرانی وارد عمل شد.

رئیس حوزه قضائی پارسیان عنوان کرد: با هماهنگی و همکاری ادارات آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی، شهرداری و شرکت توسعه صنایع انرژی‌بر، و در پی تفاهم‌نامه فیمابین آب منطقه‌ای و شرکت انرژی‌بر، عملیات تسطیح، خاک‌برداری و کانال‌کشی به طول حدود ۲/۵ کیلومتر آغاز شد.

وی ادامه داد: در جریان اجرای پروژه، موانع دولتی شامل تأسیسات آب، برق و مخابرات که در مسیر طرح قرار داشت، با تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر دستگاه قضائی رفع شد و مسیر اجرای طرح هموار شد.

عباسی تصریح کرد: در پایین‌دست سد، وجود چند واحد مسکونی و سکونت تعدادی از شهروندان در محدوده کانال از عوامل اصلی تأخیر در اجرای پروژه بود که پس از برگزاری جلسات در شورای شهر و هیأت تطبیق، موضوع به‌صورت دقیق بررسی و تصمیم لازم برای جبران خسارت و اسکان موقت ساکنین اتخاذ شد.

وی اضافه کرد: با رعایت حقوق قانونی ساکنان و با ارشاد و توجیه آنان نسبت به خطرات ناشی از سیلاب، تخلیه و آزادسازی منازل بدون هیچ‌گونه تنش انجام گرفت و دستور ادامه عملیات صادر شد.

رئیس حوزه قضائی شهرستان پارسیان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ضمن کاهش خطرات ناشی از سیلاب‌های فصلی، از بروز خسارات گسترده به زیرساخت‌ها، اراضی کشاورزی و اماکن مسکونی جلوگیری خواهد شد و گامی مهم در راستای توسعه پایدار و تأمین امنیت زیست‌محیطی شهرستان برداشته می‌شود.

کد مطلب 6638116

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