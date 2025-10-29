  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

آتش گرفتن اتوبوس در راجستان هند ۲ کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت

آتش گرفتن اتوبوس در راجستان هند ۲ کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت

پلیس هند روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از برخورد اتوبوس با سیم فشار قوی هوایی در ایالت غربی راجستان هند، حداقل ۲ نفر دچار برق‌گرفتگی و ۱۰ نفر دیگر مجروح شدند که حال ۶ نفر از آنها وخیم است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در روستای مانوهارپور در جایپور، مرکز راجستان، رخ داد.

مصدومین بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند و از میان آنها، گفته می‌شود که وضعیت شش نفر وخیم است و به بیمارستان ساوای مان سینگ ارجاع داده شده‌اند.

تحقیقات اولیه انجام شده توسط پلیس نشان داد که سیلندرهای گاز مایع (LPG) به همراه سایر وسایل خانگی در بالای اتوبوس نگهداری می‌شدند که اوضاع را وخیم‌تر کرد.

یک کانال خبری تلویزیونی محلی به نقل از یک مقام آتش‌نشانی گزارش داد: اتوبوس حامل ۱۵ سیلندر گاز مایع بود که دو سیلندر آن منفجر شد.

آتش‌نشانان موفق به خاموش کردن آتش شده‌اند و پلیس تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.

کد مطلب 6638348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه