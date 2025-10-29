آتش گرفتن اتوبوس در راجستان هند ۲ کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در روستای مانوهارپور در جایپور، مرکز راجستان، رخ داد.

مصدومین بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند و از میان آنها، گفته می‌شود که وضعیت شش نفر وخیم است و به بیمارستان ساوای مان سینگ ارجاع داده شده‌اند.

تحقیقات اولیه انجام شده توسط پلیس نشان داد که سیلندرهای گاز مایع (LPG) به همراه سایر وسایل خانگی در بالای اتوبوس نگهداری می‌شدند که اوضاع را وخیم‌تر کرد.

یک کانال خبری تلویزیونی محلی به نقل از یک مقام آتش‌نشانی گزارش داد: اتوبوس حامل ۱۵ سیلندر گاز مایع بود که دو سیلندر آن منفجر شد.

آتش‌نشانان موفق به خاموش کردن آتش شده‌اند و پلیس تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.