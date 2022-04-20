«عنکبوت» به اکران آنلاین پیوست/ روایت قتل سریالی زنان خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد، نویسندگی اکتای براهنی، تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی و سرمایهگذاری محمدصادق رنجکشان از شب گذشته ۳۰ فروردین ماه به اکران آنلاین پیوست.
همچنین همزمان با اکران آنلاین که تا سی شب ادامه دارد، از جدیدترین پوستر این اثر با طرحی از عرفان بهکار رونمایی شد.
«عنکبوت» که پخش داخلی آن برعهده شرکت نمایش گستران و از ۲۶ بهمن ماه روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته، پس از گذشت دو ماه از آغاز اکران تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد تومان فروخته است.
«عنکبوت» درباره یکی از قاتلان زنجیرهای دهه هفتاد است که در شهر مشهد چندین زن خیابانی را به قتل رساند.
محسن تنابنده، ساره بیات، شیرین یزدانبخش، ماهور الوند، گلنوش قهرمانی، علی باقری، مهدی حسینینیا، جواد یحیوی، آتیه جاوید، مهدخت مولایی، سحر عبدالهی، حمیدرضا هدایتیراد، نیوشا علیپور، یوسف خسروی، حمید حاجیمحمدزاده، میثم دامنزه، داود ذاکری و با حضور فرید سجادیحسینی از جمله بازیگران «عنکبوت» هستند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان: ابراهیم ایرجزاد، تهیهکننده: جواد نوروزبیگی، جانشین تهیهکننده و سرمایهگذار: محمدصادق رنجکشان، نویسنده: اکتای براهنی، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، تدوین: سهراب خسروی، موسیقی: حامد ثابت، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، طراح چهرهپردازی: مجید اسکندری، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح لباس: نازنین خزاعی، مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی، مجری طرح: امیرحسین نوروزبیگی، مدیر تولید: شهاب علیبخشی، جلوههای ویژه رایانهای: سینا قویدل، جلوههای ویژه میدانی: آرش آقابیک، اصلاح رنگ: کامران سحرخیز، لابراتوار: استودیو روشنا، مدیر تدارکات: حسین میرزامحمدی، دستیار اول کارگردان: محمدرضا کشمیری، برنامهریز: سیدجواد حسینی، منشی صحنه: مرجان تاجیک، فیلم پشت صحنه: باران جعفری، عکاس: حبیب مجیدی و مشاور رسانهای: نغمه دانش آشتیانی.
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