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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهور ترکیه

پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهور ترکیه

رئیس جمهور با تبریک فرارسیدن روز ملی ترکیه به رئیس جمهور و ملت شریف این کشور گفت: در تقویت مناسبات فیمابین بیش از پیش اهمیت یافته و ارتقای همکاری‌ها، موجب تحکیم ثبات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی ترکیه به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و ملت شریف این کشور تصریح کرد: با توجه به اشتراکات فراوان دو ملت دوست و برادر، ایران و ترکیه، امیدوارم در پرتو مساعی مشترک و رایزنی‌های مستمر، شاهد رشد و تعمیق روابط فیمابین در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی باشیم.

وی تاکید کرد: بدون تردید در شرایط کنونی، تقویت مناسبات فیمابین بیش از پیش اهمیت یافته و ارتقای همکاری‌ها، موجب تحکیم ثبات و امنیت و توسعه برای دو کشور و منطقه خواهد شد.

کد مطلب 6638606
محسن صمیمی

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