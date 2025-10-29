پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهور ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی ترکیه به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و ملت شریف این کشور تصریح کرد: با توجه به اشتراکات فراوان دو ملت دوست و برادر، ایران و ترکیه، امیدوارم در پرتو مساعی مشترک و رایزنی‌های مستمر، شاهد رشد و تعمیق روابط فیمابین در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی باشیم.

وی تاکید کرد: بدون تردید در شرایط کنونی، تقویت مناسبات فیمابین بیش از پیش اهمیت یافته و ارتقای همکاری‌ها، موجب تحکیم ثبات و امنیت و توسعه برای دو کشور و منطقه خواهد شد.