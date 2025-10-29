 صدور ۳۳۷۴ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد انرژیهای تجدیدپذیر خراسان جنوبی اظهار داشت: توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی از مهمترین ظرفیتهای اشتغالزایی و درآمدزایی برای مردم استان است.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاری در این بخش میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مستمر برای خانوارها و کارکنان دستگاههای اجرایی باشد.
وی با بیان اینکه از تشکیل شرکتهای تعاونی در این حوزه حمایت میشود، افزود: ایجاد تعاونیهای انرژیهای نو فرصت ارزشمندی برای سرمایهگذاری و اشتغال است و هیچ محدودیتی برای مشارکت کارکنان دولت در قالب تعاونیها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: انتظار داریم کارمندان و مردم در این مسیر فعال شوند.
استاندار خراسان جنوبی از فعالیت ۲۵ شرکت تعاونی در حوزه نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: این تعاونیها با اشتغال مستقیم برای ۱۴۹ نفر و عضویت بیش از ۷۱۰۰ نفر، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان ایفا کردهاند و خراسان جنوبی را در جمع استانهای پیشرو کشور قرار دادهاند.
هاشمی با اشاره به طرحهای کلان استان در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد: در شهرستان بشرویه مجوز احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات صادر شده و در طبس نیز پروژهای با ظرفیت ۹۹ مگاوات در حال پیگیری است.
وی بیان داشت: این پروژهها حاصل پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی ادامه داد: در حوزه دستگاههای اجرایی نیز تاکنون ۴۹ دستگاه با ظرفیت ۱.۳۴ مگاوات به نیروگاه خورشیدی مجهز و به شبکه سراسری متصل شدهاند.
به گفته وی همچنین برای ۳۵ دستگاه دیگر پروانه احداث صادر شده که تأکید داریم تا پیش از دهه فجر به بهرهبرداری برسند.
استاندار خراسان جنوبی درباره نیروگاههای خانگی نیز گفت: تاکنون ۱۴۲۹ خانوار با ظرفیت ۱۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کرده و به شبکه متصل شدهاند و ۱۲۵۶ خانوار دیگر نیز با ظرفیت ۱۵ مگاوات در حال احداث هستند.
به گفته وی، تاکنون ۱۵۴۷ مورد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۷۲ مگاوات به شبکه سراسری وصل شده است.
وی گفت: در مجموع ۳۳۷۴ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده است که از این میزان، عملیات اجرایی ۵۴۸ مگاوات آغاز شده است.
هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان شهرک تخصصی نیروگاه خورشیدی کشور شناخته میشود، افزود: این استان آمادگی کامل برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دارد و تاکنون نیز عملکرد موفقی در این زمینه داشته است.
وی تصریح کرد: ۳۴ مگاوات از انرژی خورشیدی متصل شده به شبکه از محل سرمایه گذاری خارجی بوده است.
وی در پایان با تأکید بر نقش انرژیهای نو در تحقق اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی مسیر روشنی برای اشتغال پایدار و توسعه متوازن استان است و با همت مردم و مسئولان ادامه خواهد یافت.
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