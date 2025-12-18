خراسان جنوبی در مسیر جهش زیرساختی؛ آمارهای امیدآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پنجشنبه شب در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان جنوبی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، با ارائه گزارشی جامع از اقدامات دولت چهاردهم در خراسان جنوبی، از شتاب گرفتن پروژههای زیربنایی، رشد سرمایهگذاری، توسعه انرژیهای نو و رونق اقتصاد مرز خبر داد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طولانیترین قطعه فعال پروژه راهآهن چابهار– سرخس در محدوده این استان قرار دارد، گفت: این پروژه در ۱۴ قطعه و به طول ۴۶۱ کیلومتر در حال اجراست که در ابتدای دولت تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشت، اما با تخصیص یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی یک سال گذشته، پیشرفت آن به ۳۵ درصد رسیده و عملیات اجرایی با جدیت ادامه دارد.
توسعه راهها و دو باندهسازی
هاشمی از بهرهبرداری ۵۰ کیلومتر راه دوبانده طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: ۷۰ کیلومتر دیگر آماده آسفالت است و در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه تزریق شده است و هماکنون بیش از ۱۴ کارگاه راهسازی در محورهایی به طول ۴۱۰ کیلومتر فعال هستند.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارنده ۵۲ نوع ماده معدنی از مجموع ۷۴ نوع مواد معدنی کشور است، اظهار کرد: با دستور رئیسجمهور، ۳۵ هزار هکتار از معادن بلوکهشده چندینساله آزاد و از طریق مزایده واگذار شد که با استقبال بسیار خوبی همراه بود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور بر توسعه نیروگاههای خورشیدی، گفت: ظرفیت انرژی خورشیدی استان از ۲۱ مگاوات پیش از دولت به ۸۵ مگاوات متصل به شبکه سراسری رسیده، ۸۵۰ مگاوات وارد فاز اجرایی شده و برای یک هزار و ۳۲۰ مگاوات نیز مجوز ساتبا صادر شده است.
وی ادامه داد: با مشارکت بخش خصوصی، سرمایهگذاران خارجی و تشکیل شرکتهای تعاونی مردمی، سرمایههای خرد نیز وارد حوزه تولید انرژی خورشیدی شده است.
احیای نیروگاه زغالسنگسوز طبس
هاشمی از احیای نیروگاه زغالسنگسوز طبس پس از ۱۷ سال توقف خبر داد و گفت: با دستور رئیسجمهور و امضای تفاهمنامه پنججانبه، عملیات اجرایی این نیروگاه آغاز میشود که بیش از یک هزار و ۳۰۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد.
وی افزود :۱۰ مگاوات انرژی بادی به شبکه سراسری متصل شده و عملیات اجرایی ۴۰ مگاوات دیگر نیز آغاز شده و همچنین مجموعه استانداری و فرمانداریها به نیروگاه خورشیدی متصل شدهاند تا دستگاههای دولتی پیشگام این مسیر باشند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی مرزی گفت: برای نخستینبار بهعنوان نماینده دولت، نشستهایی با استان فراه و هرات افغانستان برگزار شد و پروژه ۱۷ ساله راه ماهیرود–فراه به طول ۱۱۷ کیلومتر آغاز و ۴۰ درصد آن آسفالت شده است.
وی افزود: در هشت ماه امسال حدود چهار میلیون تن صادرات به افغانستان انجام شده که سهم گمرکات خراسان جنوبی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده است.
صدور مجوز کولبری و امیدآفرینی در مناطق مرزی
هاشمی از صدور مجوز کولبری برای چهار شهرستان مرزی خبر داد و گفت: ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار کارت تجاری دریافت کردهاند و نخستین محموله وارداتی به استان انجام شده که نشاط اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه تعداد سرمایهگذاران خارجی فعال استان از ۱۶ مورد به ۲۶ مورد رسیده است، افزود: طی یک سال گذشته ۱۰ سرمایهگذار خارجی جدید در حوزههای معدن، انرژی خورشیدی و اقتصاد مرز وارد استان شدهاند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ۱۷ سال خشکسالی متوالی در استان، گفت: پروژه انتقال آب از دریای عمان با اجرای ۱۴۶ کیلومتر خط انتقال در مسیر استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی آغاز شده است.
وی همچنین از بهبود شاخصهای اقتصادی استان خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، خراسان جنوبی جزو استانهای با پایینترین نرخ تورم کشور قرار گرفته و تمرکز دولت بر افزایش رضایتمندی مردم از طریق سفرهای میدانی و دیدارهای چهرهبهچهره ادامه دارد.
